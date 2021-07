Munmun Dutta, la star de « Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah », affectueusement connue sous le nom de Babita Ji, est non seulement très glamour dans la série, mais l’acteur est également extrêmement à la mode dans la vraie vie. Munmun partage des extraits de sa vie, de ses séances photo et de ses vacances qui mettent souvent le feu à Internet.

Samedi 17 juillet, Munmun a partagé une série de photos de son voyage en Jordanie où elle berce un monokini sexy. Sur la photo, on peut voir Munmun appliquer de la boue sur son corps sur la plage de la mer Morte. Elle donne ensuite quelques poses filmées pour la caméra avant de laver la boue.

« La mer Morte et son bain de boue thérapeutique. Jordan, 2017 », a légendé le post. En partageant la photo, elle s’est également appelée «dame voyageuse» et «touriste errante».

Les fans sont devenus gaga sur les photos de Munmun et l’ont comblé de louanges dans la section commentaires. « Cutness surchargé », a écrit un utilisateur tandis qu’un autre a commenté: « Je t’aime ».

Il y a quelques jours, Munmun avait partagé un tas de photos de son voyage en solo en Jordanie en 2017. L’actrice peut être vue en train de porter de magnifiques tenues sur des arrière-plans à couper le souffle. En partageant les photos, elle a écrit : « #Photodump de Jordanie… 4 ans en arrière… 2017 Wadi Rum, Petra, Jerash, Amman, Aqaba Red Sea et plus encore… Tellement heureuse d’avoir choisi de travailler et de parcourir le monde , explorez et expérimentez tout ce qui l’accompagne…”

L’actrice de ‘TMKOC’ s’est également récemment vaccinée et a partagé la nouvelle avec ses fans sur Instagram. Elle a également exhorté ses fans à se faire vacciner. Munmun reste souvent dans les nouvelles pour une raison sur une autre. Plus récemment, elle a fait la une des journaux après avoir utilisé une insulte de caste dans sa vidéo sur les réseaux sociaux. Un FIR a également été déposé contre l’acteur. Elle s’est ensuite excusée pour sa remarque insensible et a qualifié sa «barrière de la langue» de raison de son erreur.

Munmum a fait ses débuts d’actrice dans l’émission télévisée « Hum Sab Baraati » en 2004. Elle a également figuré dans « Mumbai Xpress » de Kamal Haasan et dans le film « Holiday » de 2006. Depuis 2008, Munmum essaye le rôle de Babita Iyer dans l’une des sitcoms les plus anciennes à la télévision « Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah ».