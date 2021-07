La star de ‘Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah’ Jennifer Mistry Bansiwal alias Roshan Sodhi quitte l’émission ? L’actrice répond

L’actrice de télévision Jennifer Mistry Bansiwal, qui interprète le rôle de Roshan Kaur Sodhi — la femme de Gurucharan Singh alias Roshan Singh Harjeet Singh Sodhi, dans la sitcom à succès ‘Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah’, a éclairci l’air sur les rapports de son départ de ‘TMKOC’ et sa grossesse.

Récemment, des reportages dans les médias ont suggéré que l’actrice avait quitté l’émission après qu’elle n’ait pas été repérée avec l’unité de l’émission à son retour à Mumbai de Daman. Les restrictions après le verrouillage ont été assouplies. Une autre raison de spéculation était que Jennifer avait été absente de la série au cours des deux derniers mois.

Cependant, Jennifer a parlé des rapports et a déclaré qu’elle ne se sentait pas bien. Elle a également profité de l’occasion pour critiquer ceux qui « sautent aux conclusions en fonction de leurs propres caprices et fantaisies ».

Dans une interview avec ETimes, Jennifer Mistry Bansiwal a qualifié les rapports de « discours en vrac » : » J’ai reçu trop de messages depuis hier soir si j’ai quitté Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah. Certains me demandent même si je suis enceinte. La vérité est loin d’être autre. Je n’ai tout simplement pas été bien, ces derniers temps. »

Jennifer a révélé qu’elle avait demandé aux créateurs de ‘TMKOC’ de l’exempter du tournage à Daman en raison de sa mauvaise santé. « J’avais beaucoup de douleurs au talon, ce qui rendait ma marche inconfortable. Je prenais des médicaments très forts mais le problème ne s’est pas calmé de sitôt », a ajouté Jennifer. « Ce n’était pas COVID mais la fièvre n’a fait qu’ajouter à mes malheurs », a-t-elle ajouté.

Quant à rejoindre le casting de ‘TMKOC’ après une courte pause, Jennifer a déclaré qu’elle était prête à reprendre le tournage et qu’elle était en contact avec l’équipe. « Je suis en contact avec l’équipe et il n’y a pas de problème. Je ne sais pas pourquoi les gens tirent des conclusions hâtives en fonction de leurs propres caprices et fantaisies », a conclu Jennifer.