La star de T4 et Big Brother, George Lamb, quitte la célébrité pour un “travail normal” complètement différent

PRÉSENTATEUR George Lamb a abandonné la célébrité pour se consacrer à l’agriculture.

La star de T4 et ancien concurrent de Big Brother abandonne les projecteurs pour reprendre un travail normal, laissant derrière lui ses racines de présentation.

George, qui est le fils de l’acteur Larry Lamb, est surtout connu pour Big Brother’s Little Brother, The Bank Job, Britain by bike et Football Tonight sur BT Sport mais raccroche son micro pour faire vibrer des bottes wellington à la place, dans l’espoir de trouver une solution aux problèmes que pose l’agriculture moderne.

L’homme de 43 ans explique que la biodiversité britannique a chuté et que, par conséquent, notre sol devient rapidement incapable de soutenir la vie.

La société de George, Wildfarmed, est située sur un siège social de 300 acres dans le Wiltshire et travaille à promouvoir l’agriculture régénérative par des moyens naturels – composée d’un réseau de 35 fermes au Royaume-Uni et 7 en France.

Il a expliqué : « La règle est que vous devriez essayer de reproduire ce qui se passe dans la nature, et vous ne voyez pas de monoculture dans la nature, alors pourquoi essayer de le faire dans un champ et de le réglementer avec des produits chimiques ?

George a décrit que son entreprise prospère avec le soutien d’agriculteurs partageant les mêmes idées, déclarant au Times : “Nous les soutenons tout au long du processus, puis leur donnons un prix supérieur pour leur grain, que nous transformons en farine”.

Parlant de laisser la télévision derrière lui, il a expliqué : « Vous sortez de l’école et vous poursuivez ce à quoi vous pensez que le succès ressemble et c’est tout à fait standard : vous voulez une belle maison, avoir de l’argent à la banque.

“Je suis devenu présentateur de télévision et ça a fait boule de neige.

“Si vous suivez l’argent, ce que je faisais, vous vous retrouvez dans un divertissement léger, et c’est très bien, mais cela ne faisait pas chanter mon cœur.





“Je me sentais vraiment vide. Alors j’ai décidé de changer de vie. »

