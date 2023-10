Cela n’a pas été une tâche facile pour Sean Edwards Survivant 45. Le directeur de l’école, âgé de 35 ans, s’est retrouvé dans ce qui pourrait être considéré comme la pire tribu de l’histoire du jeu, puisque la Lulu originale a perdu tous les défis d’immunité ainsi que la compétition de marronnage. Il a également fait quitter la tribu après seulement trois jours de jeu et s’est vu passer du haut de la tribu au bas lorsque son allié le plus proche (Sabiyah Broderick) a été pris au dépourvu.





Ainsi, le neuvième jour, Sean a décidé de quitter le trajet. Sean est devenu la deuxième personne en seulement quatre épisodes cette saison à quitter le jeu au Conseil tribal. Informer ses nouveaux camarades de la tribu Reba – qui prévoyaient de le garder – ainsi que l’hôte Jeff Probst qu’il souhaitait plutôt quitter l’île pour aller passer du temps avec son mari. Bien sûr, les gens qui ont été exclus Survivant ne sont pas renvoyés immédiatement chez eux et sont plutôt placés dans un logement de candidat aux Fidji appelé Ponderosa, il n’était donc pas clair comment quitter le jeu réunirait immédiatement Sean avec son mari.





Sur son En feu podcast, Probst a remis en question les motivations de Sean pour arrêter, affirmant que le joueur avait romancé sa sortie et qu’il ne possédait pas les véritables raisons de son départ. Comment Sean réagit-il à cela ? Quand est née l’idée d’arrêter ? Et qu’aurait-il fait si ses camarades de tribu ne l’avaient pas rejeté, comme demandé ? Nous avons demandé à Sean tout cela et bien plus encore. Regardez l’interview complète ci-dessus ou lisez-la ci-dessous.





Sean Edwards sur « Survivant 45 ».

Robert Voets/CBS





ENTERTAINMENT WEEKLY : Quand avez-vous commencé à penser que vous vouliez quitter le jeu parce que contrairement à Hannah, cela semblait arriver assez soudainement ?





SEAN EDWARDS : Ouais, Dalton, merci d’avoir posé cette question. J’ai eu des moments qui me sont apparus, juste des petits moments ici et là qui disaient : “Wow, c’est une expérience formidable. J’adore être ici.” Parce que tout mon objectif en continuant Survivant – et j’ai été honnête à ce sujet tout le temps avec la production et tout le monde – c’était que c’était cette idée de récupérer le temps perdu. Et des bribes de cela m’ont fait surface tout au long du jeu, du genre : “Eh bien, est-ce que cela m’aide vraiment à réécrire mon passé ?” Mais chaque fois que je ressentais cela tout au long du jeu, je le poussais en quelque sorte vers le bas. “Non, je suis ici pour une raison. Avancez, avancez.”





Et puis, littéralement, alors que j’entrais dans le Conseil tribal lors de l’épisode d’hier soir, c’était comme cette révélation inspirante qui me disait : “Sean, tu n’as pas besoin d’effacer ton passé. Tu dois apprendre à l’accepter.” Et pour moi, cela a eu tellement d’impact, et j’étais encore dans le moment à Tribal – vous pouviez me voir, je pousse toujours ça vers le bas – je me dis : « Je suis ici pour jouer à Sifu. ta pizza. Quoi que tu veuilles que je sois, je suis là pour ça.





Et quand Jeff a posé la question “Qu’est-ce que ça Survivant expérience signifiait pour vous?” Pour une raison quelconque, cette question a immédiatement déclenché en moi cette réponse automatique. C’était comme un mot vomi. Honnêtement, je ne savais pas ce que je disais à ce moment-là. C’était juste très authentique et authentique, et c’est à ce moment-là que tout a atteint son paroxysme.





Jeff Probst a déclaré sur son podcast que vous ne connaissiez pas les véritables raisons pour lesquelles vous aviez arrêté et que vous aviez idéalisé cela en disant qu’il s’agissait d’être avec votre mari, alors qu’il pense que d’autres facteurs étaient en jeu. Que pensez-vous de cette évaluation ?





Oui, je respecte certainement les réflexions de Jeff sur la situation et la façon dont il l’interprète. Je pense aussi aux fans et à toutes leurs opinions et pensées, et je ne m’attends pas à ce que quiconque puisse comprendre pourquoi j’ai fait ce que j’ai fait, parce que ma décision était extrêmement personnelle. Personne n’a vécu un seul jour dans la vie de Sean et je ne m’attends donc pas à ce que les autres le comprennent.





Maintenant encore, pour moi, c’est à cause de cette prise de conscience que je suis arrivé Survivant à cette fin, récupérer le temps perdu, ce qui était certes une attente injuste de la part de Jeff, et de la part du Survivant équipage. Parce que c’est une tâche très difficile de dire : “Hé, Survivantréécrire ma vie.” C’est une demande impossible. Mais c’était la mentalité que j’avais. C’est avec ça que j’entrais dans le jeu.





Et donc pour moi, quand j’ai réalisé : “Oh, ce n’est pas ça”, Survivant à ce moment-là, avait rempli la mesure de sa création pour moi, et j’étais en paix avec cela. Et encore une fois, c’est vraiment cette question posée par Jeff qui a vraiment été le point charnière pour moi. Mais je dirais que mes raisons étaient peut-être différentes de ce que les autres perçoivent. Et ça va.





Vous avez dit que vous vouliez passer du temps avec votre mari plutôt que de rester dans le jeu, mais vous et moi savons tous les deux que vous ne pourrez pas rentrer chez vous lorsque votre flambeau sera éteint. Au lieu de cela, vous allez à Ponderosa pour être avec les autres personnes qui ont été rejetées. Alors, comment cela a-t-il été pris en compte dans votre réflexion ?





Ouais, non, excellente question. L’idée que je quitterais le jeu et que je verrais immédiatement mon mari, je pense, est quelque chose que les gens se disent : « Ne sait-il pas qu’il va à Ponderosa ? Et bien sûr, je le savais. Comme je l’ai dit, ce n’était pas ce sentiment de mal du pays. Ce n’était pas du genre : « Oh, mon mari m’a manqué. Je veux le voir, alors je quitte le jeu ». Ce n’était pas du tout ça. C’était ça Survivant avait rempli son objectif pour moi, et j’ai réalisé que ce que j’espérais en retirer Survivant, mon intention d’y aller n’était pas quelque chose de raisonnable. Et encore une fois, je me suis senti très en paix avec ma décision à ce moment-là.





Je dirai que c’est certainement le cas, car j’ai pu traiter cette expérience et en revenir – cela fait des mois qu’elle n’a pas été filmée – je vais être honnête avec moi-même et avec tout le monde, qu’il y a définitivement un sentiment intense de regret à propos de ma décision. Et c’est normal d’avoir des regrets.





Je pense beaucoup à la façon dont j’aurais aimé pouvoir avoir un esprit plus flexible à ce moment-là pour pouvoir dire : “Hé, Survivant, cela a été une expérience formidable. Cela ne répond pas vraiment à ce pour quoi je suis venu ici au départ, mais maintenant, en tant que joueur du jeu qui aime ce jeu, je peux désormais venir et jouer au jeu au lieu de demander cette aventure de ma vie. Alors définitivement, avec le recul, j’aurais aimé pouvoir être davantage dans cet espace. Je ne l’étais tout simplement pas. Et je dois trouver un moyen d’accepter cela.





C’est vraiment honnête de votre part de dire cela, et c’était clairement une décision très émouvante. Nous prenons tous parfois des décisions émotionnelles, puis nous regardons en arrière et les remettons en question. Et donc j’apprécie que vous soyez ouvert et que vous disiez que vous avez vécu cette expérience. Alors, comment ça s’est passé au cours des six derniers mois de savoir que cela allait arriver, de savoir que cela allait être diffusé, puis de le regarder hier soir ?





Je suis tellement contente que l’épisode soit enfin diffusé. Il est enfin disponible car ces derniers mois ont été…. Cela a été difficile, parce que je veux faire du buzz sur la série. Je suis toujours un super fan de la série. J’adore le spectacle. J’adore Jeff. J’aime Survivant. Je veux dire, tout dans cette expérience était absolument magique. Les neuf meilleurs jours de ma vie, j’ai vraiment adoré ça.





Et donc au cours des derniers mois, j’ai été tellement excité par le spectacle. Je veux juste que ça soit diffusé, je veux que les gens voient mon histoire. Je veux juste que ce soit là-bas tout en ressentant cela juste en moi, cette teinte du genre : « Oh, quelle va être la réaction ? Que vont dire les gens ? Comment ça va être quand il sera diffusé ? Parce que vous ne savez tout simplement pas à quoi ressemblera la modification. Il y a donc eu beaucoup d’anticipation à ce sujet. Et maintenant que c’est enfin sorti, je me dis : “D’accord, c’est un poids en moins sur mes épaules.”





Était-ce difficile à regarder hier soir ? Vous avez dit que vous ne saviez pas à quoi cela ressemblerait à l’écran. Vous êtes soulagé maintenant que c’est fini, mais comment c’était pendant cette heure d’écoute de télévision hier soir ?





C’était intense. Matt et moi regardions en retenant notre souffle, du genre “Qu’est-ce qui va être montré ? Que va-t-il se passer ?” Mais j’ai été vraiment réconforté de savoir que toute cette saison, les rédacteurs de la série et Jeff ont mis en place une si belle histoire qui, j’ai vraiment l’impression, a capturé l’authenticité de la série au moment où elle se déroulait. Et donc j’étais vraiment convaincu que la même chose se produirait également pour mon histoire.





Votre tribu a perdu tous les défis d’immunité et le défi du marronnage. Il y a eu beaucoup de drames sur Lulu. Vous avez été aveuglé par le vote de Sabiyah, puis vous vous retrouvez peut-être à nouveau en bas à droite lorsque les tribus changent. Si tu avais eu plus facile Survivant expérience et avez été sur Belo ou Reba au début, demandez-vous toujours à être rejeté, ou êtes-vous excité et comptez-vous les jours jusqu’à la fusion ?





Ouais, excellente question, Dalton. J’y ai également réfléchi : ma décision a-t-elle été éclairée par mon Survivant expérience? Et je n’avais certainement pas le Survivant expérience que j’imaginais vivre. J’ai quand même adoré. Mais en y repensant, je pense en fait que ma décision aurait été différente si j’avais fait partie d’une tribu différente avec plus de potentiel de gain et de revenus. Parce que pour moi, c’est dans ces moments d’échec que je me suis assis dans mon échec et que j’ai réfléchi à : Comment en suis-je arrivé là ? Qu’est-ce qui m’a amené à ce point ? Pourquoi suis-je ici? Et c’est justement cette réflexion et cette réflexion au cours de ces moments qui ont été pour moi des moments comme : “Oh, est-ce que cela répond à mon besoin, à la raison pour laquelle je suis ici ?” Ce sont donc ces moments d’échec qui, je pense, m’ont fait penser à ces choses.





Quand Hannah a démissionné, elle vous a dit, à vous et à la tribu Lulu, qu’elle partirait si vous l’aviez tous gardée. Qu’auriez-vous fait s’ils vous avaient gardé et avaient voté contre Sifu de toute façon ?





J’ai beaucoup de respect pour la série. Je sais que les gens ne vont pas penser que je le fais parce que j’ai quitté le jeu, mais je respecte la série dans la mesure où j’ai l’impression que le Conseil tribal est le moyen formel d’être rejeté. Et donc honnêtement, si Sifu était éliminé, on retourne au camp, j’ai un moment avec les Reba…