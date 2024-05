La star de « Survivor 46 », Charlie Davis, réagit au vote controversé de Maria

Eh bien, c’était surprenant. Non pas que Charlie Davis remporterait Survivor 46 après avoir atteint les trois derniers contre Kenzie Petty et Ben Katzman lors de la finale de mercredi soir sur CBS. Kenzie en particulier avait joué un jeu social fort et avait noué des liens personnels avec plusieurs jurés. Mais la seule voix sur laquelle tout le monde pensait avec certitude que Charlie pouvait compter était sa plus grande alliée, Maria Shrime Gonzalez.

Cependant, lorsque Maria a voté de manière choquante pour Kenzie, cela a donné au propriétaire du salon cinq voix contre trois à Charlie – lui donnant la victoire de la manière la plus surprenante possible et évitant un vote décisif pro-Charlie de la part de Ben, troisième. Dans quelle mesure Charlie a-t-il été choqué par le vote de Maria ? Qu’est-ce que nous n’avons pas vu d’autre lors du conseil tribal final ? Et à quel point était-il difficile d’assister à l’après-spectacle quelques instants seulement après avoir perdu un million de dollars de l’une des manières les plus douloureuses possibles ? Nous avons parlé au plus grand fan de Taylor Swift pour avoir le scoop complet.

Charlie Davis dans « Survivant 46 ».

Robert Voets/CBS



ENTERTAINMENT WEEKLY : Que pensez-vous de vos chances d’entrer dans ce dernier conseil tribal ?

CHARLIE DAVIS : En entrant dans Tribal, je pense que je me sentais bien, confiant, mais pas trop confiant. J’ai essayé tout le jeu de ne sous-estimer personne. Je pense que c’est vraiment une façon de se faire éliminer Survivant ou perdre Survivant. Évidemment, j’ai quand même perdu, mais honnêtement, je me sentais bien quant à mes chances de présenter mon cas au jury. La façon dont j’y pensais, c’est que je pensais vraiment que c’était le cas : Tiffany allait probablement être un vote pour Kenzie, mais ensuite j’ai pensé que Maria allait probablement être un vote pour Charlie. J’ai donc pensé que c’était un peu un lavage et qu’il s’agissait simplement d’essayer de recruter autant de jurés que possible.

Et j’avais l’impression que je pouvais certainement présenter un argumentaire très solide à beaucoup de gens. Évidemment, cela ne comptait pas jusqu’à cinq ou quatre, mais je me sentais bien en entrant dans Tribal. J’étais très confiant dans mon jeu. Je suis toujours très fier de mon jeu et je pensais pouvoir très bien le défendre.

Dans quelle mesure avez-vous été surpris de ne pas obtenir le vote de Maria pour gagner Survivant?

J’ai été vraiment choqué. Je veux dire, je l’ai dit, je pense, lors de l’après-spectacle. Je n’ai pas encore regardé l’after-show dans son intégralité, et je pense qu’ils l’ont très peu montré dans la série, mais c’était très saisissant. L’une des toutes dernières choses qu’elle m’a dites avant d’être rejetée était : « Accédez aux trois derniers. Vous avez mon vote. Donc je ne sais pas ce que je peux faire de plus. J’ai presque l’impression que c’est comme une expérience de contrôle parfait. Évidemment, je dois jouer à la finale Tribal, cela dépend toujours de moi. Mais pour ce qui est de penser que j’avais le vote de quelqu’un, oui, je pensais vraiment que j’avais le vote de Maria à 1 000 %.

Charlie Davis dans « Survivant 46 ».

CBS



Elle a dit que c’était le feu dans les yeux de Kenzie pendant le concours de fabrication de feu. Est-ce que vous l’achetez ou pensez-vous que c’était autre chose ?

Honnêtement, je ne sais pas. J’ai entendu beaucoup de choses différentes de la part de Pondy, ce qui, je ne pense pas, soit nécessairement incompatible avec cela, mais honnêtement, c’est vraiment difficile de cerner Maria parce que pendant littéralement toute l’année dernière, elle a été en contact avec que. Évidemment, nous avons essayé d’en parler et j’ai essayé d’entretenir une amitié du mieux que je pouvais. Mais oui, je veux dire, c’est tellement de hauts et de bas avec elle. Quelques semaines après le match, elle m’a appelé et m’a dit qu’elle regrettait d’avoir voté pour Kenzie. Elle aurait aimé voter pour moi. Et puis, une fois, elle est venue visiter Boston et elle a dit : « Oh, je ne peux pas avoir de regrets, donc je ne le regrette plus. »

Et donc j’en ai vraiment fini avec toute cette volte-face de vos raisons. Il y a quelques jours, elle m’a envoyé un texto et m’a envoyé des raisons complètement nouvelles expliquant pourquoi elle avait voté pour Kenzie qu’elle n’avait pas dit depuis un an entier. J’en ai donc quasiment fini avec ce genre de jeu de devinettes avec elle. Je ne sais jamais si j’obtiendrai la bonne réponse. Je pense que j’ai une assez bonne idée en tête. Je pense qu’elle devrait s’en tenir à ses raisons lors de l’après-spectacle. C’est ce qu’elle a dit de plus cohérent, mais c’est ainsi. À Pondy, je pense qu’il se passait beaucoup de choses, mais à mes yeux, c’est presque comme une expérience de contrôle parfait. Dans le jeu, elle est partie et a dit qu’elle allait voter pour moi. Quelque chose se passe dans son esprit à Pondy et tout d’un coup, cela change. Ouais, j’ai définitivement fait mon travail de détective.

Comment l’as-tu fait sortir du jeu ? Lui avez-vous dit : « D’accord, écoutez, vous allez à ce vote ? » Lui avez-vous dit : « Hé, en fait, je vous poursuivais plus tôt ? » Cela vous vient évidemment à l’esprit quant à la façon dont vous vouliez gérer cette relation.

Ouais, absolument. Elle savait absolument qu’elle rentrait chez elle. Je ne lui ai donné aucune sorte de ligne. Elle proposait différents noms. En gros, je lui disais : « Désolé, ils n’atterissent pas. » Ils n’atterrissaient pas. Je n’essayais pas vraiment de les aider à atterrir. J’essayais d’entretenir cela dans une certaine mesure parce que si elle trouve une idole, je voulais qu’elle travaille avec moi. Je lui ai dit en gros : « Oui, je travaille avec ces gens depuis bien plus longtemps que vous ne le pensez. » Et ce n’était donc pas totalement un aveuglement.

J’ai gardé beaucoup de choses pour le conseil tribal dont je voulais parler. J’aurais peut-être pu tout décrire, mais j’avais peur que si je lui expliquais tout là-bas, elle se retourne contre moi et peut-être que des votes viendraient à moi. Je ne suis toujours pas à l’abri. C’était donc l’exercice d’équilibre que je faisais. Mais j’ai simplement essayé de sortir et d’honorer en quelque sorte notre amitié en sortant et en espérant toujours le vote, mais c’est dur. Difficile.

Maria Shrime Gonzalez et Charlie Davis sur « Survivor 46 ».

CBS



Si vous obtenez le vote de Maria, c’est 4-4 et Ben est le bris d’égalité. Je suis sûr que vous en avez tous parlé. Pour qui Ben vote-t-il pour gagner si cela dépend de lui ?

Ouais, Ben vote pour moi. Et je pense que cela pourrait surprendre les gens simplement parce qu’ils ont montré tellement de contenu sur Ben et Kenzie, et c’est évidemment ce qui s’est produit. Ce n’est pas généré par l’IA. Mais Ben et moi étions très proches. L’un de mes moments préférés de toute l’expérience a eu lieu littéralement la dernière nuit, juste après le retour de Liz chez elle, Ben a eu une crise de panique la nuit, et je me suis réveillé avec lui et j’étais juste là pour lui. Et nous avons eu un moment vraiment drôle sur la plage où le pompier l’a porté, l’a mis sur mon épaule et je criais le Seigneur des Anneaux citations et le faisant courir de long en large sur la plage.

C’est juste un exemple de combien nous étions proches. J’étais tout autant là pour lui que Kenzie en termes de crises de panique. Il était là pour moi et nous entretenions également une relation stratégique très étroite. Les gens n’ont pas vraiment vu ça dans la série, mais si Maria était ma numéro un, Ben était ma faction anti-Maria numéro un, lorsque je mettais ces éléments en place. Ils se sont vraiment heurtés après le vote de Tim et leur relation était à peine là. Il y avait une très faible ligne qui les reliait, et j’essayais essentiellement de les rassembler pour quelques votes, mais finalement cela n’a pas été trop montré. Mais Ben et moi élaborions des stratégies très étroitement et avions un lien personnel très étroit.

Je pense que la chose la plus difficile de tout Survivant, et en fait je ne pense même pas que ce soit proche, perd lors d’un conseil tribal final et doit ensuite passer immédiatement à l’après-spectacle. À quel point a-t-il été difficile de rester assis là pendant que vous traitiez votre perte quelques minutes auparavant, alors que le champagne et la pizza sortaient ?

Ouais, c’est super dur, et je pense que le Tribal final était serré. Il y a eu quelques moments assez importants que je pensais être de grands moments pour mon Tribal final qui n’ont pas été montrés où je me suis vraiment dit: « Oh, mec, je pourrais gagner ça. »

Charlie Davis dans « Survivant 46 ».

CBS



Comme quoi?

En fait, j’ai juste expliqué mon jeu avec beaucoup plus de détails que ce qu’ils ont montré dans la série, ainsi que les pièces que je déplaçais. Par exemple, la dernière question de Soda, qui était l’une des dernières questions de Tribal final, elle a dit : « Charlie, ma perception de toi était que tu étais en quelque sorte l’homme de main de Maria » – quelque chose comme ça. Et elle a en fait dit dans sa question avant J’ai même répondu qu’elle m’a dit : « Mais tu m’as déjà prouvé le contraire. Je me séparais beaucoup du jeu de Maria, et lors de Final Tribal, il y a eu beaucoup de choses que j’ai faites très intentionnellement qui n’ont pas nécessairement fait le show, mais j’ai pu en parler dans Final Tribal, je me sentais vraiment bien d’avoir montré. ma stratégie très bien. Et je pensais que s’ils votaient contre la stratégie – et vous pouvez voter contre la raison que vous voulez – s’ils votaient contre la stratégie, ils voteraient probablement pour moi.

Et je pense qu’en fin de compte, c’est principalement ainsi que ça s’est passé. C’est juste que seulement trois personnes ont voté principalement contre cela. Et je ne veux pas parler au nom de tous les jurés, donc je ne veux pas être trop présomptueux. Je pensais avoir de bonnes chances de gagner, donc c’était vraiment difficile de voir Jeff lire les votes. Évidemment, il va le faire de la manière la plus dramatique possible, et je pense que je vais gagner quand je mènerai trois contre deux, et puis c’est bam, bam, bam, et puis c’est fait.

C’était donc très difficile de me ressaisir. Je remercie le couple de producteurs qui étaient là. Ils sont venus vers moi et m’ont dit : « Mec, tu as joué un jeu génial », essayant juste de me mettre dans la zone. Mais honnêtement, j’ai eu l’impression que la meilleure analogie est celle d’une équipe sportive qui perd le septième match à cause d’un buzzer, et puis on se dit : « Très bien, il est temps de faire de la presse », et tout le monde va leur poser des questions sur les tirs qu’ils ont ratés. ou peut-être que leur coéquipier a dunk le ballon sur son propre panier serait la meilleure analogie ici. C’était donc très dur, mais je suis fier de ce que j’ai dit lors de l’après-spectacle et de la façon dont je me suis comporté.

Charlie Davis dans « Survivant 46 ».

CBS



Oui, tu as très bien géré la situation dans une situation très difficile. Qu’est-ce qui s’est passé pendant vos 26 jours et qui n’a pas été diffusé à la télévision et que vous auriez aimé que nous ayons vu ?

Je vais donner quelques relations. Premièrement, moi et Ben – nous étions évidemment si proches avant la fusion que cela a continué, voire est devenu beaucoup plus fort, après la fusion, et nous avons joué en étroite collaboration. Il est beaucoup plus stratégique que ce que les gens lui attribuent et il est extrêmement loyal. Vous le voyez m’emmener dans les trois derniers et ne me met pas en feu – c’était finalement par loyauté et tout ce que nous avons vécu.

La deuxième serait ma relation avec Tiffany. Elle est géniale. Nous avions un Harry Potter alliance thématique et nous nous sommes bien amusés. Ce serait donc là. Et puis le numéro trois serait Vénus. En fait, nous avons également eu une relation très amusante, qui n’a pas été vraiment montrée, mais nous avons eu une conversation vraiment amusante après avoir voté pour elle et avons travaillé ensemble pour quelques votes. C’était donc très amusant. Elle est également une meilleure joueuse que ce que les gens lui attribuent.

Vous ne voulez pas dire vous frapper dans les bijoux de famille avec le fronde hawaïen ?

C’était franchement hilarant. En gros, je m’entraînais avec la fronde hawaïenne sur terre, et cette chose a rebondi exactement là où vous ne voulez pas qu’elle rebondisse. Pas le bout pointu, évidemment, sinon j’aurais rapidement quitté la plage. Mais oui, des moments fous et une expérience inoubliable.

