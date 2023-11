La star de “Survivor 45”, Kaleb Gebrewold, dit qu’il était “la garce de Bruce” dans la série

Ce n’est pas Batman. C’est le Canadien. Mais le Canadien a été éliminé Survivant 45 sur l’épisode de double élimination de cette semaine.





Kaleb Gebrewold est devenu le premier membre du jury lorsqu’un stratagème de dernière minute s’est retourné contre lui et Katurah Topps a quitté le navire pour le retirer du jeu. Kaleb a tenté de solidifier le vote de Katurah en l’informant que Bruce Perreault avait trouvé une idole d’immunité, mais l’information n’a fait que faire en sorte que Katurah se sente encore plus exclue du reste de la tribu, qui lui avait tous caché la nouvelle de l’idole. Une fois Katurah retournée, le jeu de Kaleb était terminé.





C’était un jeu qui avait failli se terminer deux jours plus tôt, mais Kaleb a utilisé son Shot in the Dark et a tiré le parchemin de sécurité pour éviter d’être rejeté à l’unanimité. Ce conseil tribal était peut-être le début de la fin, car Dee Valladares n’était pas vraiment ravie d’être mentionnée par Kaleb comme faisant partie d’un trio de pouvoir de femmes qui devait être brisé. Dee a alors insisté pour que le vendeur de logiciels de Vancouver soit le prochain à partir.





Kaleb regrette-t-il d’avoir parlé à Katurah de l’idole de Bruce ? Que pense-t-il du fait que Bruce se retourne contre lui dans le jeu ? Et est-il devenu trop fort avec son jeu social, devenant ainsi une cible plus importante ? Nous avons demandé à Kaleb tout cela et bien plus encore le lendemain de son éviction télévisée. et vous pouvez regarder l’intégralité de l’interview ci-dessus ou la lire ci-dessous. (Assurez-vous également de consulter nos questions-réponses de sortie avec Sifu Alsop.)





Kaleb Gebrewold sur « Survivor 45 ».

Robert Voets/CBS





ENTERTAINMENT WEEKLY : Expliquez-moi la décision de parler à Katurah de l’idole de Bruce et pourquoi vous pensez que cela s’est retourné contre vous.





KALEB GEBREWOLD : Le grand point à retenir sur le moment, c’est que je voulais finalement travailler avec Katurah, n’est-ce pas ? Pour le meilleur ou pour le pire, je pensais vraiment honnêtement que nous avions besoin l’un de l’autre, et lui dire était quelque chose qui devait arriver parce que si Austin ou quelqu’un d’autre le lui disait, cela aurait fait exploser mon jeu à un moment donné. Je préfère donc posséder les informations comme premier point de contrôle réaliste.





Et le défi était que je la traitais comme je traitais Emily pour une raison quelconque. Elle était toujours en bas. Je n’ai pas vraiment compris à Belo, mais elle avait [made] quelques erreurs socialement. Mais je ne pouvais tout simplement pas tout lui dire tout de suite et risquer qu’elle fasse exploser mon jeu, surtout avec sa vendetta avec Bruce, qui a été si bien menée dans la série. Mais je veillais sur elle autant que je pouvais.





C’était finalement le problème, et je savais qu’elle le savait. Je pense juste qu’Emily a compris, et Katurah était un peu blasée par ses autres expériences à Belo. Et mon argumentaire est essentiellement le suivant : “C’est notre dernière chance d’avoir une certaine liberté d’action. Je comprends. Je comprends que ça craint d’être à ta place, mais écoute, je suis exactement au même endroit que toi. Nous avons besoin les uns des autres. ”





Et ce que je n’avais pas réalisé, c’était sa conversation avec Jake où il parlait de chercher les bagues de sa petite amie. Et je pense qu’avec le recul, c’est à ce moment-là que Katurah avait l’impression d’être dupée au lieu d’être simplement laissée de côté.





C’est dur parce qu’on a toujours du recul. Aurais-tu dû mentir ? Tu n’aurais pas dû lui dire ? Aurais-tu dû lui dire une autre manière ? Et je pense que pour moi, lui dire et l’amener jusqu’au bout était juste quelque chose que je devais faire si je voulais vraiment avoir cinq ou six personnes avec qui j’allais essayer de franchir la prochaine étape du jeu. . J’étais si près d’y arriver.





Kaleb Gebrewold sur « Survivor 45 ».

Robert Voets/CBS





Eh bien, je pense que votre décision est logique, et je pense que sa réaction est également logique. Voyons ce qui a précipité cela, car la raison pour laquelle vous avez dû le faire est parce que vous aviez parlé à Austin de l’idole de Bruce alors que vous étiez en mode « sauvez votre peau ». Mais pourquoi pensez-vous que Bruce s’est retourné contre vous lors de la fusion ? Était-ce juste parce qu’il voyait à quel point vous représentiez une menace, ou était-il peut-être un peu jaloux d’être laissé à l’écart et que vous ayez été la belle du bal pendant un moment ?





Avez-vous déjà entendu parler de relations de type attachement ? J’ai l’impression que pour moi, dans les alliances, je dois avoir des gens qui ont un style d’attachement sécurisant. Je pense que Bruce – avec l’idée que je me rapprochais de ses alliés – est devenu très inquiet du fait qu’ils se rapprochaient peut-être de moi plutôt que de lui. Mais en fin de compte, nous étions tous suffisamment stratégiques pour savoir que nous avions besoin les uns des autres. Et j’ai tout fait pour essayer de faire entrer Bruce dans le giron.





J’avais juste l’impression d’être la chienne de Bruce pendant quatre jours. J’ai fait tout ce que le gars demandait et je ne lui ai jamais répondu. Et nous avons échangé des histoires personnelles. J’ai entendu parler de son enfant, de son éducation. Je lui ai raconté les fois où j’ai failli faire faillite [during] ma première année d’activité. Je pense vraiment que nous avons investi l’un dans l’autre. Et je pense juste qu’il était tellement contrarié de ne pas avoir été autorisé à entrer et il m’a traité comme la raison de cela lors de la fusion.





Et je lui ai dit tout le temps qu’il était peut-être la personne à qui je parlais le plus – lui et Kellie, je dirais probablement. C’était donc fou pour moi qu’il soit devenu si peu sûr de lui et il a décidé de tenter sa chance contre l’un des siens. Et la question qui se pose toujours dans la télé-réalité est : tirez-vous sur quelqu’un qui pourrait être avec toi ou avec quelqu’un qui est définitivement contre toi ? Et il a décidé d’éliminer la personne qui est peut-être avec toi. Et je pense qu’il a nui à son propre jeu et à celui des autres en faisant cela.





Kaleb Gebrewold sur « Survivor 45 ».

Robert Voets/CBS





Vous avez appelé J Maya au Conseil tribal la semaine dernière et avez dit que les gens devraient la rejeter, et Dee avait l’impression qu’elle avait subi des dommages collatéraux à cause de cela, et c’est peut-être la raison pour laquelle vous me parlez en ce moment. Dans quelle mesure avez-vous été surpris qu’elle soit si offensée par cela ?





J’ai été surpris que Dee soit aussi offensée qu’elle parce que mon discours était le suivant : “Dee, tu es une cible en ce moment. Mais si tu te débarrasses de J, tu n’es plus une cible. Laisse-moi t’aider.” Et Dee m’a vraiment dit : “Eh bien, tu as prononcé mon nom une fois.” C’est comme ça. Et pour être honnête, je sais que tout le monde parle de la façon dont j’ai parlé à tout le monde à la plage de fusion. En fait, j’ai parlé à Belo, puis à certains gars du bouclier de viande sur Reba. Je ne pense pas avoir eu de tête-à-tête. Mais le truc avec moi c’est que quand tu parles à quelqu’un et que tu plaisantes et qu’il y a des rires devant les gens, c’est juste regards comme une conversation en tête-à-tête.





Je pense que J était définitivement la botte à l’origine, Reba voulait qu’elle sorte. Bruce s’est retourné contre Belo, puis Reba a dit : “C’est un match gratuit. Nous pouvons éliminer une grosse menace et personne ne sera en colère contre nous. Comment pouvons-nous dire non à cela ?” Et sinon, je pense vraiment, d’après tout ce que j’ai entendu à la Fusion, que [Reba] nous n’avions pas prévu de m’emmener là-bas. Ils prévoyaient d’éliminer J. Avec le flip de Bruce, ils pensaient simplement que c’était un cadeau. Et comme je suis exempté du Shot in the Dark, je pense que le plan J dès le début a fini par se réaliser.





Mon point de vue était que votre jeu social était incroyable, mais le seul problème était qu’il était si évident à quel point vous étiez bon à ce jeu, donc personne ne voudrait s’asseoir à côté de vous à la fin. Était-ce quelque chose dont vous étiez conscient, que peut-être vous mettiez une plus grande cible sur votre dos en établissant ces liens forts ?





Vous savez quoi? Oui. À un moment donné, vous regardez autour de vous et vous vous dites : « Oh mon Dieu, cette cible est encore plus grande que ce que je pensais qu’elle ne le serait jamais. Je ne sais pas ce que c’est à propos de moi. » Je ne peux pas vous dire à quel point j’ai essayé de l’atténuer. C’est ce qui est drôle. Je veux dire, je suis assis là, je ne me suis jamais vu moins sourire de toute ma vie qu’à la télé. J’ai essayé de ne pas être le centre d’attention dans les situations de grand groupe, mais c’était fou de regarder ça : tout le monde disait : « Kaleb est une grande menace. Devrions-nous l’éliminer ? En fin de compte, vous devez travailler avec les gens dans ce jeu. Et pensaient-ils que j’allais me retourner tout le temps ?





J’ai des gens avec qui je pense avoir d’excellentes relations, et je pense que pour certaines des plus grandes menaces, ma logique était la suivante : vous devriez probablement me garder là parce que quelles que soient mes alliances, je ne veux pas éliminer les grandes menaces parce que si je suis dans les six derniers avec J et Julie et Emily et Sean et Hannah, c’est comme : Que va-t-il se passer ? C’est évident, non ? J’essaie donc de rester à l’écart d’une menace sociale, d’une menace physique ou d’une menace stratégique. Je veux garder autant de boucliers autour. C’était mon plan. Et il s’avère que la plupart des boucliers voulaient me faire sortir de ce jeu. Et je ne peux pas vous dire pourquoi.





Vous êtes la première personne à avoir réussi à éviter d’être rejeté grâce à une pièce de théâtre Shot in the Dark. Comment avez-vous choisi le parchemin Safe ? Avez-vous tâté dans le sac pendant un moment ? Est-ce le premier que vous avez touché ? Guide-moi à travers ce processus.





C’est trop drôle. J’ai toujours dit : “Vous savez ce que j’aime dans la nouvelle ère ? Tous ces rebondissements. Vous savez pourquoi ? Parce que je suis le gars le plus chanceux. Je connais plus de variantes, plus ça va probablement marcher pour moi.” Cela n’aurait pas pu se passer plus mal. J’ai eu presque tout contre moi avec tous ces rebondissements dans ce match. Et le une fois que j’ai finalement eu un coup de chance, c’est le Shot in the Dark.





Alors je vais là-haut, et la façon dont ils le font est qu’ils ont cinq rouleaux enroulés sur la couche inférieure à l’intérieur de ce sac et un sur le dessus. Alors j’ai mis ma main dedans et je me suis dit : “Oh mon Dieu, suis-je censé prendre celle du haut ? Est-ce que c’est ce qu’ils veulent que je fasse en ce moment ? Est-ce qu’ils me donnent ça ou pas ?” Et je me suis dit : “Je ne peux pas tomber amoureux du premier.” Je l’ai déplacé sur le côté, j’ai suivi mon instinct, j’ai attrapé un parchemin qui se trouvait en dessous et je suis descendu là-bas.





Et pendant tout ce temps, c’était vraiment la première fois que j’acceptais que je pourrais rentrer chez moi dans le match. Le Shot in the Dark semble être une cote si faible. Alors je vais là-bas et je le donne à Jeff et tu sais quoi ? J’ai la chance d’entrer dans l’histoire.





Kaleb Gebrewold sur « Survivor 45 ».

Robert Voets/CBS





Avez-vous réalisé qu’il n’y avait que 11 votes exprimés et non 12, ou avez-vous perdu le fil à…