La star de Surprise Strictly dépasse Helen Skelton en tant que favorite après la soirée d’ouverture

UNE SURPRISE La star de Strictly a dépassé Helen Skelton en tant que grande favorite pour gagner après la soirée d’ouverture.

La 20e série du concours de danse de la BBC est revenue sur nos écrans vendredi pour présenter les nouveaux couples.

Will Mellor de Strictly a poussé Helen Skelton de la première place en tant que favorite pour gagner[/caption]

Helen était la favorite pour gagner le spectacle[/caption]

Hier soir, les 15 visages célèbres se sont rendus sur la piste de danse pour montrer leurs meilleurs mouvements en direct à la télévision pour la première fois.

Et après son incroyable Jive to Ricky Martin’s Livin’ La Vida Loca avec sa partenaire Nancy Xu, il semble qu’il pourrait être couronné vainqueur de Strictly 2022.

Will est désormais le nouveau favori après que sa cote est passée de 5/1 à 7/4.

Pendant ce temps, Helen Skelton est 4/1 et Fleur East est 9/2.

Nicola McGeady de Ladbrokes a déclaré: «Will Mellor a provoqué un bouleversement dans les paris Strictly après une brillante performance.

“Il a fait tomber Fleur East et Helen Skeleton de la première place et est maintenant celui à battre en ce qui concerne les chances.”

Tony Adam et Kaye Adams sont les moins susceptibles avec 100/1.

Will a subi une blessure au genou quelques jours seulement avant le premier spectacle en direct de Strictly.





L’homme de 46 ans a partagé un clip de lui-même en train de se glacer les genoux lors des répétitions de l’émission de danse de la BBC, admettant qu’il était “en état de choc”.

Dans la vidéo, un Will à l’air épuisé a déclaré: «Juste en répétition pour Strictly. Les genoux de Will sponsorisés par des pois.

Il l’a légendé: “En répétition pour @bbcstrictly !! Mes genoux sont sous le choc !! #tooldforthis #strictlycomedancing #dancing #badknees #shattered.

Will a déjà exprimé son inquiétude au sujet de ses genoux, après avoir révélé précédemment qu’il se débattait avec eux depuis plus de 10 ans.

Il a déclaré à Digital Spy : « Je ne veux pas me blesser. J’ai mal aux genoux et des blessures au football, des opérations et tout ça. Je dois les glacer tous les soirs.

«S’ils surgissent au milieu d’une routine de danse en direct à la télé, je ne peux pas faire grand-chose parce que je vais juste toucher le sol, et ils le font.

«Ils ont surgi pendant que je descendais les escaliers avant maintenant. Je peux le remettre en place, mais à ce moment-là, je n’ai plus de force dans la jambe.

L’acteur a impressionné les fans avec sa première danse[/caption]

Will a subi une blessure quelques jours avant le premier épisode[/caption]

Strictement sur nos écrans vendredi soir[/caption]