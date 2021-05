La star de Suriya, «  Soorarai Pottru  », devient le troisième film le mieux noté sur IMDb

Il n’y a pas d’arrêt pour la star de Suriya Sivakumar ‘Soorarai Pottru‘réalisé par Sudha Kongara. Après avoir été diffusé sur Amazon Prime Video en 2020, le film a été sélectionné pour la 91e cérémonie des Oscars et a reçu des réponses incroyables de la part des critiques et des masses. Maintenant, le film a ajouté une autre récompense à son minou et cela devient le troisième « Top 1000 IMDb » le mieux noté. Oui, ‘Soorarai Pottru« est juste derrière les classiques hollywoodiens »La rédemption de Shawshank‘(1994) et’Le parrain»(1972).

Le film a battu les classiques à succès, à savoir ‘The Dark Knight’ (2008), ‘The Godfather: Part II’ (1974), ’12 Angry Men ‘(1957),’ The Lord of the Rings: The Return of the King ‘(2003),’ Pulp Fiction ‘ (1994), ‘Liste de Schindler’ (1993), ‘Inception’ (2010), ‘Fight Club’ (1999) et de nombreux autres films.

«Soorarai Pottru» a une cote IMDb de 9,1.

En parlant du film, il est décrit comme « Nedumaaran Rajangam » Maara « se propose de faire voler l’homme ordinaire et, ce faisant, s’attaque à l’industrie la plus capitalistique du monde et à plusieurs ennemis qui se dressent sur son chemin. »

‘Soorarai Pottru‘s’inspire des événements de la vie du fondateur de Simplifly Deccan, GR Gopinath.

Non seulement cela, le film a été sélectionné pour le Festival international du film de Shanghai 2021. Rajsekar Pandian, qui est le coproducteur de la production domestique de Suriya, 2D Entertainment, a tweeté: « Heureux que #SooraraiPottru #PraiseTheBrave entre dans la section Panorama du Festival international du film de Shanghai 2021 @ Suriya_offl #SudhaKongara @gvprakash @ Aparnabala2 @nikethbommi @editorsuriya @jacki_art @ 2D_ENTPVTLTD. «

‘Soorarai Pottru‘met également en vedette Aparna Balamurli, Oorvashi et Paresh Rawal dans des rôles clés.