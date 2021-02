L’icône de LATE Motown, Mary Wilson, n’a pas réussi à faire la paix avec Diana Ross pour une réunion Supremes – elle a admis dans l’une de ses dernières interviews.

Wilson, décédé lundi à l’âge de 76 ans, et Ross n’a pas réussi à surmonter leurs problèmes à long terme pour se réunir pour le 60e anniversaire du groupe.

Wilson a déclaré dans l’une de ses dernières interviews à la caméra qu’elle était à bord pour une réunion, mais a pointé du doigt Ross pour ne pas vouloir un retour.

S’adressant exclusivement à The Sun, elle a dit qu’elle avait « l’espoir » de parler autour de son ancien ami d’école Ross pour se réunir, pour permettre aux fans un adieu.

« Mon amour est pour les fans, mais ce qui les rendrait heureux me conviendrait », a-t-elle déclaré.

« Mais ce sont les affaires. Et les gens doivent vivre leur vie et chacun a des choses à faire, tout ce qui est important pour eux, c’est ce que tout le monde fait. Je ne suis donc que l’un d’entre eux.

« Ce qui rend les fans, moi et Diana heureux, c’est ce qui va se passer. Mais Dieu seul le sait – donc je ne sais pas vraiment. »

Elle a ajouté: « Les gens doivent peut-être demander à Diana. Ce n’est que Diana et moi qui sommes les originaux, parce que Florence est décédée; parce que si elle veut le faire, alors peut-être que ce sera fait. Je ne contrôle pas cela.

«Alors je sais que tout le monde le veut, donc si ça arrive, je serai heureux. Sinon… j’ai ma vie à vivre.

Wilson avait insisté sur le fait que tout retour aurait dû être sur un pied d’égalité.

« Et si nous pouvions nous réunir avec tout le monde au même niveau et en même temps et les étoiles coïncidant ensemble et tout ce genre de choses, alors d’accord avec l’univers – alors nous verrons.

« J’espère toujours tout ce qui est bon. »

Et même si elle était déçue de ne pas réformer le groupe, ce n’était pas un « regret », en disant: « Je n’ai pas beaucoup de regrets. J’ai fait beaucoup de choses et j’ai fait des erreurs … la seule chose que je regrette, c’est que notre l’ami Flo n’est plus ici avec nous et que je n’ai pas pu aider.

«Et peut-être que j’aurais pu avoir un avocat pour améliorer les choses dans certains domaines.

«Je n’ai pas beaucoup de regrets parce que tout ce que je fais maintenant est en quelque sorte motivé par Dieu.

« Si je peux faire plus et mieux bien. Si je peux juste vivre ma vie, je suis heureux là-bas aussi.

«Chaque moment est un moment où vous devriez être heureux. Vous pouvez être malheureux à propos de certaines choses, mais vous ne devriez pas être une personne malheureuse.

Wilson et Ross ont enduré des années de turbulences après que Ross ait quitté le groupe.

Et en 2000, leur relation semblait irréparable lorsque Ross, 75 ans, a réformé The Supremes sans Wilson.

Ce retour a échoué et les initiés disent qu’au cours des dernières années, la paire avait tenté et échoué une réconciliation sur et sur scène.

pourtant Ross a rendu hommage à son coéquipier mardi, publication sur Twitter: « Je viens de me réveiller à cette nouvelle, mes condoléances à la famille de Mary, je me souviens que chaque jour est un cadeau, j’ai tellement de merveilleux souvenirs de notre temps ensemble. Les Supremes continueront de vivre dans nos cœurs. »

Wilson, s’exprimant en novembre 2019, espérait également développer ses talents avec une carrière d’actrice, avant que la pandémie ne ferme effectivement l’industrie de la télévision et du cinéma pendant une grande partie de l’année dernière.

Wilson a cofondé les Supremes à l’âge de 15 ans à Detroit – et est resté avec le trio à succès Motown Records jusqu’à sa dissolution en 1977.

Connu sous le nom de «amoureux de la Motown», Wilson a joué aux côtés de Ross dans les années 60.

Le groupe est toujours le groupe vocal le plus titré d’Amérique à ce jour – avec 12 singles numéro un sur le Billboard Hot 100.

Une déclaration du fondateur du label Motown, Berry Gordy, a déclaré: « J’ai été extrêmement choqué et attristé d’apprendre le décès d’un membre majeur de la famille Motown, Mary Wilson du Suprême.

«Mary, avec Diana Ross et Florence Ballard, est arrivée à Motown au début des années 1960.

«Après une série sans précédent de succès n ° 1, de réservations pour la télévision et les boîtes de nuit, ils ont ouvert des portes pour eux-mêmes, pour les autres artistes de Motown et pour beaucoup, beaucoup d’autres.

«J’ai toujours été fier de Mary.

« Elle était une véritable star à part entière et au fil des ans, elle a continué à travailler dur pour renforcer l’héritage de les Supremes.

« Mary Wilson était extrêmement spéciale pour moi. Elle était une pionnière, une diva et nous manquera beaucoup. »

Les circonstances de sa mort n’ont pas encore été révélées.

Juste deux jours avant son décès, Mary lui a mis en ligne une vidéo Youtube canal pour dire qu’elle prévoyait de sortir de la nouvelle musique.

Elle a dit qu’elle avait travaillé avec Universal Music sur la sortie de matériel solo, y compris l’album inédit Red Hot, qu’elle a enregistré dans les années 1970.

Mary a dit à ses fans dans la vidéo: « J’espère qu’une partie de cela sortira le jour de mon anniversaire, le 6 mars. »

Elle a également promis de donner des interviews sur les expériences des Supremes avec la ségrégation en l’honneur de Le mois de l’histoire noire.

Mary a épousé l’ancien manager de Supremes Pedro Ferrer en 1974 et ils ont divorcé en 1981.

En 1994, le fils de 14 ans de l’ancien couple, Rafael, a été tué et Mary a été blessée lorsque sa Jeep a basculé.

Elle laisse dans le deuil sa fille Turkessa, son fils Pedro Antonio Jr et six petits-enfants.