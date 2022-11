La star de “Supernatural” meurt à 47 ans – Hollywood Life

Voir la galerie





Nicki Aycox

Surnaturel actrice Nicki Aycox décédée à 47 ans le 16 novembre. Sa belle-sœur, Susan Raab Ceklosky, a confirmé la nouvelle le lendemain sur Facebook. “Ma belle-sœur belle, intelligente, féroce, incroyablement talentueuse et aimante, Nicki Aycox Raab, est décédée hier avec mon frère, Matt Raab, à ses côtés”, a écrit Susan. “Nicki et Matt ont eu une vie merveilleuse ensemble en Californie. Elle était définitivement une combattante et tous ceux qui la connaissaient l’aimaient », a ajouté Susan. Son hommage comprenait de belles photos de Nicki avec ses proches.

La cause confirmée du décès de Nicki n’a pas été révélée, bien qu’il soit probable qu’elle soit décédée d’une leucémie après avoir révélé publiquement son diagnostic en mars 2021. À l’époque, Nicki a publié une photo d’elle à l’hôpital après avoir découvert qu’elle avait un cancer. , et a promis qu’elle “se fraye un chemin à travers la chimio”.

« Je n’arrive pas à croire mes 3 derniers mois. Mais, cela a du sens maintenant », a écrit Nicki. «Je suis devenu très malade en pensant que j’avais covid en janvier et février. Eh bien, les choses ont atteint leur paroxysme. Je me suis retrouvé dans un hôpital diagnostiqué avec Lukemeia. Je veux que tout le monde sache que je vais incroyablement bien et que je me bats pendant la chimio. Je reviendrai meilleur, plus fort et plus sage !

Nicki a eu un rôle récurrent dans Surnaturel en tant que Meg Masters, un démon et antagoniste de Jensen Ackles et Jared Padalecki’s personnages principaux. Surnaturel créateur Eric Kripke a rendu hommage à Nicki sur Twitter après avoir appris sa mort. « Je suis ravi d’apprendre que la grande Nicki Aycox, notre première #MegMasters, est décédée. Trop jeune. Elle était un délice et livrait des lignes comme du miel et du venin. Je m’émerveille de la façon dont elle a rendu légendaire un mot aussi simple que “terne””, a-t-il écrit.

Gut d’entendre le grand #NickiAycoxnotre premier #MegMasters, décédé. Trop jeune. Elle était un délice et livrait des lignes comme du miel et du venin. Je m’émerveille de la façon dont elle a rendu légendaire un mot aussi simple que “terne”. #SE DÉCHIRER #SPN #SPNFamily @JensenAckles @jarpad pic.twitter.com/2xBK9rxs31 – Eric Kripke (@therealKripke) 20 novembre 2022

Nicki est également apparue dans les émissions Cas froid, Ally McBeal, Esprits criminels, La zone de crépusculeet Les fichiers X. Ses rôles de film les plus notables étaient dans Jeepers Creepers 2 et Parfait étranger. Son dernier rôle d’actrice était dans le téléfilm de 2014 Mort sur le campus. Nicki était également chanteuse. Elle a sorti son premier EP, Chambre Velours Rougeen 2015. Repose en paix, Nicki.