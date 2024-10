Voilà pour ses méthodes.

La star de « Succession » Jeremy Strong, 45 ans, qui a été critiquée par son propre père à l’écran pour sa méthode de jeu, explique comment le rôle de Kendall Roy a eu un impact brutal.

Dans une récente interview avec le Sunday Times, Strong a déclaré qu’après « Succession », il avait « redécouvert le jeu », car pendant qu’il jouait le rôle gagnant d’un Emmy, « j’ai parfois perdu le contact avec la joie ».

« [It] M’a foutu en l’air », a ajouté l’acteur lauréat d’un Tony. « J’ai participé à une retraite de méditation silencieuse la semaine dernière. J’en avais vraiment besoin.

Jeremy Strong dans le rôle de Kendall Roy dans « Succession ».

Découverte Warner Bros.

Jeremy Strong dans le rôle de Kendall Roy dans « Succession ». HBO

Nicholas Braun et Jeremy Strong dans « Succession ».

« Succession » a été diffusée sur HBO pendant quatre saisons de 2018 à 2023. Elle a suivi la famille Roy, qui possédait un conglomérat mondial de médias et de divertissement, dont le patriarche Logan Roy (Brian Cox) et ses enfants adultes dysfonctionnels, Connor (Alan Ruck), Kendall. (Strong), Roman (Kieran Culkin), sa fille Shiv (Sarah Snook) et le mari de Shiv, Tom (Matthew Macfadyen). Il a remporté de nombreux Golden Globes et Emmys, notamment des Golden Globes pour Culkin, Cox, Strong, Snook et Macfadyen et des Emmys pour Strong, Macfadyen, Culkin et Snook.

«Écoutez», a déclaré Strong au Times. « Ce spectacle était un cadeau incalculable. Le matériel d’un banquet. Donc ça me manque. Mais le combat de Kendall a été difficile à mener pendant sept ans. Et il y a tellement plus que je veux faire.

Lorsqu’on lui a demandé s’il serait partant pour une série dérivée sur Kendall, Strong, qui partage trois enfants avec sa femme psychiatre, Emma Wall, a déclaré : « Ce n’est plus quelque chose que je souhaite faire. Je suis conscient que c’est l’un des chapitres principaux de ma vie, mais il ne me manque pas.

Strong joue actuellement Roy Cohn dans le biopic « The Apprentice » de Donald Trump, avec Sebastian Stan dans le rôle principal.

Auparavant, Strong avait fait la une des journaux en 2021 lorsque le New-Yorkais a révélé les méthodes de jeu en immersion totale qu’il a utilisées pour jouer Kendall.

Dans cette même interview, Cox a déclaré au média à propos de son fils à l’écran : « J’ai déjà travaillé avec des acteurs intenses. C’est une maladie particulièrement américaine, je pense, cette incapacité à se séparer pendant qu’on fait son travail.»

Jeremy Strong pose pour un portrait pour promouvoir le film « The Apprentice » le mardi 8 octobre 2024 à New York. Victoria Testament/Invision/AP

Jeremy Strong dans « Succession ».

Jeremy Strong pose pour un portrait pour promouvoir le film « The Apprentice » le mardi 8 octobre 2024. Victoria Testament/Invision/AP

« Le résultat obtenu par Jeremy est toujours assez formidable », a poursuivi Cox, 78 ans. «Je m’inquiète juste de ce qu’il se fait. Je m’inquiète des crises qu’il se soumet pour se préparer.

Cox a également déclaré plus tard dans une interview en février 2023 avec Ville et campagne«C’est un très bon acteur. Et le reste de l’ensemble est tout à fait d’accord avec ça. Mais connaître un personnage et ce qu’il fait n’est qu’une partie de l’ensemble des compétences. C’est vraiment ennuyeux. Ne me lancez pas là-dessus.

En mars 2023 entretien avec GQStrong a déclaré qu’il n’était pas en colère contre son père à la télévision pour s’être exprimé.

« Chacun a le droit d’avoir ses sentiments. Je pense aussi que Brian Cox, par exemple, a gagné le droit de dire ce qu’il veut », a déclaré Strong. « Il n’était pas nécessaire de résoudre ce problème ou de limiter les dégâts. »

Il a ajouté : « Je ressens beaucoup d’amour pour mes frères et sœurs et mon père dans la série. Et c’est comme une famille dans le sens où, et je suis sûr qu’ils diraient cela aussi, vous n’aimez pas toujours les gens que vous aimez. Je les respecte toujours.