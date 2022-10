La star de Strictly Tony Adams s’apprête à “exaspérer” les fans avec sa tenue lors de l’émission de ce week-end

La star de STRICTLY Come Dancing, Tony Adams, est susceptible d'”exaspérer” les fans d’Arsenal ce week-end – et tout cela à cause de sa tenue.

L’ancien footballeur se transformera en diable rouge, qui est la mascotte des rivaux de Manchester United.

Tony, 56 ans, était le capitaine d’Arsenal et a joué au poste de défenseur central pendant 19 ans avec un total de 672 apparitions.

Malgré les grosses offres d’argent d’aller à Manchester United, Tony est resté fidèle à son équipe.

Mais samedi soir, alors qu’il se produit dans la semaine d’Halloween de Strictly, il sera habillé en diable – l’écusson de Man U.

Tony a répété une étape rapide toute la semaine, qu’il interprétera sur The Devil Went Down to Georgia du Charlie Daniels Band.

Il s’est associé à Katya Jones avec qui il a eu une dispute dans les coulisses il y a deux semaines.

L’ex-footballeur a souffert d’une crise de confiance lors d’une répétition générale – et a rapidement été déguisé par Katya.

Admettant à Rylan Clark, l’hôte de It Takes Two, ce qui s’est passé, Tony a admis: «J’étais plein de peur avant. Nous avons eu une discussion d’équipe.

“Elle [Katya] est venu dans ma loge après notre répétition générale et m’a dit quelques vérités sur ma retenue.





«Je pense qu’elle admet que cela aurait pu aller dans les deux sens. J’aurais pu jeter mes jouets hors du landau et rentrer à la maison.

“Mais j’ai combattu la peur et j’y suis allé en quelque sorte.”

Katya a répondu: “Ce que vous avez dit est vrai, j’ai pris un risque.

“Cela aurait pu s’effondrer ou cela aurait pu lui donner ce feu supplémentaire dans son ventre.

« J’ai pris un risque parce que je pensais que c’était ce dont il avait besoin en ce moment. Cela a certainement porté ses fruits.