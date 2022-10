La star de Strictly Shirley Ballas riposte au troll qui l’appelle “mouton habillé en agneau”

La juge en chef STRICTEMENT, Shirley Ballas, a riposté à un troll qui l’a qualifiée de “mouton habillé en agneau”.

Le début de la nouvelle saison a été difficile pour Shirley, qui a été critiquée pour son score et son vote.

Shirley Ballas a géré les trolls de manière experte cette semaine[/caption]

La star de Strictly s’appelait “mouton” en ligne[/caption]

Cependant, elle reste optimiste et refuse de s’abaisser au niveau de ceux qui l’insultent.

Une fan a comparé sa robe violette glamour lors de l’émission de samedi soir à Nanny Plum de l’émission télévisée pour enfants Ben & Holly’s Little Kingdom.

Cela a incité un autre à sniper: «C’est une personne tellement fausse et fausse. Mutton déguisé en agneau pense qu’elle est la meilleure chose depuis le pain tranché.

Shirley a donné une réponse mesurée en écrivant: «Désolé, vous vous sentez comme ça. J’adore cette expression de mouton habillé en agneau, c’est très nordique. Quoi qu’il en soit, Lovely Sunday, tu m’as fait sourire.

Et quand un autre troll a dit « Je voterais pour que tu sois remplacé », Shirley a répondu : « Ok. Mais profitez du spectacle et passez une merveilleuse semaine.

La danseuse a refoulé ses larmes sur Loose Women la semaine dernière en discutant du contrecoup de la danse de la semaine 3.

Les fans se sont effondrés lorsque Shirley a soutenu l’élimination de Richie Anderson pour la survie au lieu de Fleur East après une danse unilatérale.





Mais Shirley, provocante, a déclaré: «J’apprécie que le public le regarde depuis 20 ans, mais parfois… ce que je veux faire passer, c’est que lorsque vous regardez un écran de télévision, vous ne voyez que la moitié de ce que je vois.

“J’aime qu’ils aient une opinion, c’est quand ça commence à devenir exagéré et méchant.”

Shirley a développé une peau dure au cours de ses décennies dans le monde exigeant de la danse.

Elle a poursuivi: «C’est une industrie difficile et a été une industrie difficile toute ma vie, alors les samedis… oh je deviens déjà émotive… et les samedis, c’est comme aller à Disneyland, c’est le travail ultime, j’aime vraiment ça.

« Je lis tout… c’est vraiment blessant. Certains termes sont si explicites que je ne pouvais même pas les retweeter. »

Puis expliquant pourquoi elle a préféré la routine de Richie à Fleur, elle a dit : « J’ai choisi Richie parce que c’est très difficile de danser une samba, son jeu de jambes était magnifique.

“J’ai adoré Fleur, elle avait ce beau cadre et c’était doux et élégant mais à la fin j’ai opté pour le jeu de jambes et il n’y a rien de mal à ça.”

Shirley a eu un début difficile dans la dernière série de Strictly[/caption]