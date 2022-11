La star de Strictly Shirley Ballas partage un message énigmatique au milieu des spéculations selon lesquelles elle devrait être remplacée en tant que juge

La star de STRICTLY Shirley Ballas a partagé un message énigmatique au milieu des spéculations selon lesquelles elle devrait être remplacée en tant que juge.

Le mois dernier, la femme de 62 ans a été fustigée par des fans qui ont affirmé qu’elle était sexiste.

La juge stricte Shirley Ballas a partagé un message énigmatique sur le remplacement de la star en tant que juge dans l’émission[/caption]

De nombreux téléspectateurs pensent que Shirley a montré sa préférence pour les danseurs masculins célèbres par rapport aux femmes participant à la série de cette année de l’émission BBC1.

Cela a tellement agacé les fans qu’ils l’ont appelée pour qu’elle soit limogée.

Hier, elle a partagé une publication énigmatique sur sa story Instagram.

Il a une image du personnage de dessin animé Jerry Mouse qui a l’air en colère contre une citation placée en dessous.

“Les gens vont littéralement vider la gentillesse de vous”, disait le texte.

Le mois dernier, les fans se sont effondrés après le spectacle de dimanche soir au cours duquel Shirley a de nouveau soutenu un homme contre sa rivale « qualifiée ».

La chanteuse Fleur East, 34 ans, et son partenaire professionnel Vito Coppola, 30 ans, ont survécu à la danse, mais Shirley a déclaré qu’elle les aurait expulsés en faveur de Richie Anderson, 34 ans, de Radio 2, qui a interprété une samba déguisée en suricate.

Le lendemain, la juge en chef a partagé un message énigmatique sur la “loyauté” après que certains fans aient exigé qu’elle soit limogée.





Elle a posté une image qui montrait une silhouette sombre debout à côté d’une silhouette pâle en blanc et le texte : « Certaines personnes ne vous sont pas fidèles, elles sont fidèles à leur besoin de vous.

“Une fois que leurs besoins changent, leur loyauté change également.”

Certains ont exigé que la légende de Strictly, Arlene Phillips, remplace Shirley.

Quelques jours après que tout a commencé, il a refoulé ses larmes lors d’une apparition sur Loose Women alors qu’elle parlait des vils trolls qui l’avaient ciblée en ligne.

Shirley a déclaré à Loose Women: «J’apprécie que le public le regarde depuis 20 ans, mais parfois… ce que je veux faire passer, c’est que lorsque vous regardez un écran de télévision, vous ne voyez que la moitié de ce que je vois.

“J’aime qu’ils aient une opinion, c’est quand ça commence à devenir exagéré et méchant.”

Elle a poursuivi: «C’est une industrie difficile et a été une industrie difficile toute ma vie, alors les samedis… oh je deviens déjà émotive… et les samedis, c’est comme aller à Disneyland, c’est le travail ultime, j’aime vraiment ça.

« Je lis tout… c’est vraiment blessant. Certains termes sont si explicites que je ne pouvais même pas les retweeter. »

Shirley a rejoint Strictly en 2017[/caption]

Shirley photographiée avec les juges Craig Revel Horwood et Anton Du Beke[/caption]