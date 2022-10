La star de Strictly révèle sa tentative de récupération après avoir couru le marathon de Londres – avant le retour sur la piste de danse ce week-end

Tyler West de STRICTLY Come Dancing a révélé sa tentative désespérée d’essayer de récupérer après avoir couru le marathon de Londres – avant son retour sur la piste de danse ce week-end.

Le DJ radio, 26 ans, est l’un des 15 visages célèbres participant à la série de cette année du concours de la BBC.

La star de Strictly Tyler West a montré sa tentative désespérée de récupérer après avoir couru le marathon de Londres dimanche[/caption]

Mais au cours des dernières semaines, Strictly n’est pas la seule chose pour laquelle il s’est entraîné.

Tyler, qui est jumelé avec la danseuse professionnelle Dianne Buswell, était l’une des 42 000 personnes qui ont couru l’événement sportif de 26,2 m dimanche.

La star de la télévision a réussi à collecter des milliers de dollars pour l’association caritative UK Youth.

Mais Tyler n’a pas le temps de se reposer car il doit se préparer pour le spectacle en direct ce week-end.

Il a décidé de recourir à la cryothérapie, qui est “l’utilisation générale des basses températures en thérapie médicale”.

Cela peut aider à accélérer le processus de récupération.

Tyler a partagé une photo de lui-même entrant dans une capsule avec de l’air froid qui en sortait, ainsi que lui portant quelque chose comme une couverture sur les jambes de son histoire Instagram.

Il a sous-titré le message: “Récupération activée” et un emoji de tique.

Samedi soir, Tyler et Dianne ont séduit les juges avec leur propre interprétation du Jive to Buster Poindexte’s Hit the Road Jack.

Ils ont reçu un énorme 31 points.

Après le premier volet de l’émission le mois dernier, les fans ont noté une excellente chimie entre les deux pendant qu’ils se produisaient.

Ils ont envahi la piste de danse pour un élégant American Smooth to Falling de Harry Styles.

Ils ont également tenté le difficile Angel Lift, qui a vu Tyler soulever et faire tourner Dianne au-dessus de sa tête – ce qui leur a valu un score de 21.

Alors qu’il regardait à la maison, un fan a déclaré sur Twitter: “Tyler doit travailler sur sa fluidité de mouvement mais une forte chimie entre lui et Dianne. 6️⃣ #Strictement.

Un second a ajouté : « Un autre couple qui m’excite vraiment. Tyler et Diane ont des sacs d’énergie et ont une excellente chimie.

Dianne sort avec Joe Sugg, avec qui elle était partenaire dans l’émission en 2018.

Tyler est actuellement célibataire.

Tyler a documenté son rétablissement sur Instagram[/caption]

Tyler photographié en train de danser avec sa partenaire professionnelle Dianne[/caption]