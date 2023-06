La star de Strictly révèle le secret de la nouvelle émission de Channel 4

Le comique Bill Bailey a révélé que son émission Perfect Pub Walks était en fait une couverture pour parler de la santé mentale des hommes.

La nouvelle série More 4, que nous avons dévoilée en exclusivité la semaine dernière, le voit parcourir le Peak District, le Somerset, le Dorset et le Suffolk à la recherche des auberges les plus spectaculaires.

Éclaboussure

Bill Bailey a révélé que son émission Perfect Pub Walks était en fait une couverture pour parler de la santé mentale des hommes[/caption] Pennsylvanie

Bill a gagné Strictly en 2020 avec son partenaire professionnel Oti Mabuse[/caption]

Chaque semaine, il sera accompagné d’un visage familier différent.

Il sera diffusé plus tard cette année.

Mais Bill a révélé : « Il y a un thème très doux, qui est la santé mentale masculine.

«Nous n’en faisons pas grand cas, mais ce qui se passe, c’est que je parle aux hommes de choses dont ils ne veulent généralement pas parler.

« Nous avons une conversation agréable et nous discutons de comment ils vont ou de ce qu’ils font. »

De ses espoirs pour la prochaine série, il a ajouté : « Je veux que ce soit tout le monde.

« Nous ne faisons que quatre émissions, mais la prochaine série que nous ferons [men and women].

« Ça va être très amusant et j’ai vraiment hâte d’en faire plus. »