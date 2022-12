La star de Strictly Molly Rainford révèle pourquoi les hommes ont peur de lui parler

La star de STRICTEMENT, Molly Rainford, pense qu’être une enfant star effraie les hommes qui la draguent.

Molly, 21 ans, qui a été finaliste de Britain’s Got Talent en 2012 et a ensuite joué dans Nova Jones de CBBC, dit qu’elle ne reçoit jamais de messages racés de prétendants potentiels.

Molly blâme son passé à la télévision pour enfants pour l’absence d’offres romantiques[/caption]

Et elle blâme son passé sur la télévision pour enfants pour l’absence d’offres romantiques.

Elle a déclaré au Sun dimanche: «Je n’ai eu aucun DM racé. J’ai l’impression que c’est parce que je suis un représentant de CBBC. Les gens voient que je suis dans une émission pour enfants…

«Donc, pas vraiment eu beaucoup de cela. Je pense que les gens supposent que si vous êtes dans une émission pour enfants, vous êtes un enfant.

Au cours de son passage dans l’émission de bal de la BBC, Molly a été liée à la fois au DJ radio Tyler West et à la danseuse strictement professionnelle Nikita Kuzmin.

Mais elle a insisté sur le fait qu’elle était célibataire, après que son partenaire Carlos Gu lui ait interdit de sortir avec elle.

Et elle canalise toute son énergie dans sa danse alors qu’elle se prépare à exécuter deux routines lors de la demi-finale de ce soir – un Paso Doble pour Beyonce’s Survivor et un American Smooth pour Adele’s Easy on Me.

Molly a admis : « Je vais devoir trouver ma propre Sasha Fierce (l’alter ego de Beyonce) pour Survivor.

“Ça a été un peu intense d’apprendre deux danses. Mais j’aime les styles, ils sont très cool. Et ils sont tous les deux si différents, ce qui est probablement une bonne chose.

“Carlos et moi sommes tous les deux très fiers d’être arrivés aussi loin – d’autant plus que nous étions assez inconnus dans l’alignement – donc quoi qu’il arrive maintenant, nous sommes heureux.

« Je n’aurais pas pu avoir la chance d’avoir un meilleur partenaire.

“J’ai dit à Carlos l’autre semaine : ‘Je suis vraiment désolé de t’avoir fait subir tant de danses lors de ta première expérience.’ Il ne sera pas déconcerté s’il en a un l’année prochaine.

“Mais je suis vraiment content de ne pas avoir eu la conduite la plus douce, car revenir de ces deux derniers moments m’a définitivement appris à me relever.

“Cela m’a appris la résilience à coup sûr.”

Carlos, qui a fait ses débuts en tant que danseur professionnel cette année, a ajouté : « Molly a été incroyable, et arriver ensemble à la finale serait un rêve.

« Je lui ai dit : ‘Si nous le faisons, c’est fini. Nous nous amusons juste et profitons de chaque seconde.