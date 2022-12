La star de Strictly Molly Rainford, effrayée par les antécédents scolaires, arrêtera de voter pour elle

MOLLY Rainford dit qu’elle pense que le fait qu’elle soit allée dans une école de théâtre a peut-être dissuadé les téléspectateurs de voter pour elle.

Les faibles votes du public signifient que l’actrice et chanteuse de 22 ans a été deux fois dans les deux derniers de cette série, bien qu’elle ait souvent été très bien notée par les juges.

Alamy

Molly Rainford dit qu’elle craint que sa formation en école de scène ait pu être rebutante pour le public[/caption]

Bbc

Molly, qui a fréquenté la célèbre Sylvia Young Theatre School de Londres, a admis : « Cela aurait pu être un facteur, mais pour moi, c’est tellement drôle parce que je n’ai jamais eu confiance en la danse à l’école.

“Mais il y a tellement de niveaux différents dans cette émission que ça aurait pu être n’importe quoi.”

L’ancienne actrice de CBBC prévoit de capitaliser sur son apparition dans la série en lançant une carrière musicale.

Elle a déclaré: “Je peux maintenant apporter mes nouvelles compétences en danse à ma musique, ce que je ne pouvais pas faire auparavant, donc je pense que Strictly a définitivement fait de moi une interprète et une artiste plus confiante et complète.”

Molly est apparue pour la première fois sur les écrans des nations en tant que finaliste de Britain’s Got Talent en 2012.

Elle a même été pressenti pour représenter le Royaume-Uni au Concours Eurovision de la chanson l’année prochaine.