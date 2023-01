La star de Strictly Molly Rainford a l’air incroyable alors qu’elle se déshabille en bikini multicolore à la Barbade

STRICTLY’S Molly Rainford avait l’air incroyable alors qu’elle se déshabillait en bikini multicolore à la Barbade.

Le joueur de 22 ans est actuellement en vacances avec une autre star de Strictly Come Dancing, Fleur East.

L’actrice Molly a affiché ses courbes incroyables tout en plongeant dans le deux pièces à peine là.

Elle regardait chaque centimètre carré de l’étoile dans le maillot de bain brillant et couverte de grosses lunettes de soleil.

La pause ensoleillée de Molly survient après qu’elle a révélé son intention de se remettre à la musique après Strictly.

L’ancienne star de Britain’s Got Talent a déclaré au Sun : « Cela fait un moment que je n’ai pas fait ma propre musique.

“Je peux maintenant apporter mes nouvelles compétences en danse à ma musique, ce que je ne pouvais pas faire auparavant, donc je pense que Strictly a définitivement fait de moi un interprète et un artiste plus confiant et complet.”

Interrogée sur ses propres inspirations musicales, la jeune femme de 22 ans a pointé du doigt les sensations pop Anne-Marie et Dua Lipa.

“C’est le genre d’artiste que j’aimerais être”, a-t-elle déclaré.

“Je veux juste continuer à écrire et créer ma propre carrière de pop star. J’ai fait tellement de musique en jouant Nova Jones de CBBC que j’adore.





«Mais ce sera bien de faire ma propre musique. Je veux montrer au monde quel genre d’artiste je suis. Doigts croisés.”

Et son passage sur la scène Strictly ouvre déjà des opportunités, car elle a même été pressentie pour représenter le Royaume-Uni au Concours Eurovision de la chanson l’année prochaine.

Une source proche de l’équipe de l’Eurovision impliquée dans la sélection des candidats britanniques a déclaré à The Mail On Sunday : “Molly a tous les attributs pour être un grand acte pour le Royaume-Uni.

«Elle a une voix fantastique et elle a une énorme base de fans.

«Elle est une vraie interprète et a fait son chemin dans l’industrie du spectacle grâce à une greffe acharnée.

“Elle est la quintessence de ce que devrait être la candidate britannique. C’est très excitant.”

Molly est apparue pour la première fois sur les écrans des nations en tant que finaliste de Britain’s Got Talent en 2012.