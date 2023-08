La star de Strictly Les Dennis suit une thérapie tous les mois après la séparation d’Amanda Holden

STRICTLY’S Les Dennis suit une thérapie tous les mois après avoir révisé sa santé mentale.

L’animateur de télévision, qui a rejoint le concours de danse de la BBC cette année, a subi une dépression très publique lors de son apparition sur Celebrity Big Brother en 2002.

Les a révélé qu'il suivait une thérapie depuis sa rupture avec Amanda Holden

C’était à l’époque où son mariage avec sa deuxième épouse Amanda Holden était sur les rochers et les téléspectateurs ont été choqués de voir sa dépression se dérouler, alors qu’il parlait aux poulets dans le jardin.

Il a laissé entendre après la panne qu’il avait subi un « épisode dépressif » et avait demandé de l’aide.

Les, 69 ans, a déclaré: « J’ai eu des épisodes dépressifs et j’ai eu des hauts et des bas comme tout le monde.

« Et quand je me suis senti faible, j’ai réalisé qu’en plus de notre santé physique, nous devons prendre soin de notre santé mentale et je crois beaucoup à la thérapie.

«Je vois quelqu’un une fois par mois pour faire un bilan mental pour voir si je me sens bien.

«Je m’assure toujours de pouvoir parler à quelqu’un et de parler à quelqu’un qui n’a pas d’investissement dans votre vie et à quelqu’un de séparé. Je suis un grand partisan d’aller voir quelqu’un sur une base 1: 1. «

Il a ajouté: « Je ne veux pas approfondir les raisons de mes épisodes dépressifs car j’y suis déjà allé pour des interviews. Mais il y a des choses dans votre vie que vous ne voyez pas venir et il est donc bon de lâcher prise et d’en parler à quelqu’un.

Le premier mariage de Les était avec une dame appelée Lynne Webster de 1974 à 1990.

Il a ensuite épousé l’actrice Amanda Holden en juin 1995.

Mais le couple s’est séparé temporairement en 2000 lorsque la liaison d’Amanda avec Neil Morrissey a été révélée, avant de finalement divorcer en 2003.

Cela signifiait que Les traversait une période difficile lorsqu’il est entré dans la maison Celebrity Big Brother en 2002.

Les a admis plus tard que l’apparition à la télé-réalité n’était « pas sa décision la plus sage ».

Dans son livre de 2008 Must The Show Go On? il a avoué que c’était à l’intérieur de la célèbre maison d’espionnage qu’il avait réalisé que sa « charade de mariage était terminée ».

Maintenant, Les est marié à sa troisième épouse, Claire Nicholson, et ensemble, ils ont deux adolescents.

Il est également papa d’un fils adulte issu de son premier mariage.

Les a déclaré : « Étant un père plus âgé, je veux être là pour mes enfants… Je veux être ici quand j’aurai 100 ans.

«Ils sont la chose la plus importante pour moi. Je dois assumer la responsabilité envers mes enfants.

Maintenant, Les affrontera Krishnan Guru-Murthy, Annabel Croft et l’acteur d’EastEnders Bobby Brazier pour concourir pour le trophée Glitterball.

Les a déclaré: « J’ai encore de la chance d’être là quand je pense avoir perdu des amis comme Keith Chegwin [who died age 60 of lung disease].

« C’était un gars cher et merveilleux et il semblait vraiment en forme et en bonne santé et des choses comme ça et ils rappellent à quel point la vie est fragile.

« Et je suis toujours là et je suis heureux d’être toujours là. »

Les a fait une dépression alors qu'il était sur Celebrity Big Brother

Il est maintenant marié à sa femme Claire