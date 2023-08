La star de Strictly Kym Marsh partage une photo de sa soeur secrète sosie alors qu’elle rend un hommage réconfortant

La star de STRICTLY, Kym Marsh, s’est rendue sur Instagram samedi pour rendre un hommage sincère à sa sœur rarement vue en l’honneur d’une occasion spéciale : son anniversaire !

La femme de 47 ans a partagé une photo d’elle-même avec sa soeur sosie et a remercié son frère d’être son « héros ».

Getty

Kym est allée sur Instagram et a partagé un hommage sincère à sa sœur Tracey[/caption] Instagram

Kym avec sa soeur rarement vue Tracey[/caption]

Dans le cliché, Kym a été vue en train de faire la moue devant la caméra alors qu’elle se rapprochait de Tracey alors qu’ils montraient leur ressemblance.

Elle a légendé le message: « Joyeux anniversaire à la meilleure sœur de tous les temps !!! @traceyjanemarsh Ma chérie tu es la femme la plus incroyable, tu es si forte, mais tu ne sais pas à quel point tu es forte ! Tu es si gentille et aimante, mais la plus grosse salope que je connaisse !

« Tu me fais tellement rire et j’aime quand nous partageons des histoires idiotes et dans des blagues que nous sommes les seuls à comprendre…. »des conférences idiotes »…. « Lucy qui ? Lucy nation tu te souviens d’elle”…”bonjour Jean.. C’est parti!!!

« Désolé, personne d’autre ne les obtiendra, mais nous oui !!! Ma sœur, mon amie, mon héros, je t’aime de tout mon cœur pour toujours !!! Joyeux anniversaire, femme merveilleuse !!! »

La publication intervient quelques jours seulement après que Kym a annoncé la mort de son chien bien-aimé.

L’ancienne actrice de Coronation Street a partagé une jolie photo de son toutou sur Instagram pour annoncer la triste nouvelles.

Elle a déclaré: « J’ai dû dire au revoir à notre beau garçon Barney. Tu vas tellement nous manquer mon pote.

« Le meilleur chien de tous les temps. Mon coeur est brisé. »

Kym a été inondée d’une multitude de messages de soutien de la part de ses abonnés.

Sa co-vedette de BBC Morning Live, le vétérinaire Dr James Greenwood, a commenté: «T’envoyer tant d’amour chérie, c’est la partie la plus difficile et la pire. Tu es une maman-chien incroyable et une véritable amoureuse des animaux.

Kym a ensuite remercié le vétérinaire pour « tout votre soutien aujourd’hui » dans une réponse sincère.

Elle a dit à James : « Merci beaucoup James. C’est beau. Merci aussi pour tout votre soutien aujourd’hui.

« J’en avais vraiment besoin. Il sera avec Oliver maintenant.

Oliver était un chiot que Kym a dû rentrer chez lui en 2010 après qu’il ne se soit pas lié avec son autre animaux domestiques.

marsh_kym/Instagram

Kym a parlé de son chagrin après la mort d’un « beau garçon »[/caption]