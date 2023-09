La star de Strictly It Takes Two décroche un nouveau rôle majeur loin de l’émission dérivée de la BBC

Une STAR des coulisses de la série Strictly : It Takes Two a décroché un nouveau rôle majeur, et les fans seront ravis de la revoir à l’écran.

Fleur East, qui a elle-même participé à Strictly Come Dancing en 2022, est connue pour avoir co-animé l’émission dérivée It Takes Two avec Janette Manrara.

Getty

Fleur East a atteint la finale de Strictly Come Dancing[/caption] BBC

Elle est ensuite devenue présentatrice de l’émission dérivée Strictly : It Takes Two.[/caption]

L’étonnante animatrice a conquis le cœur des fans tout en leur donnant un aperçu des coulisses de la vie des danseurs au programme.

Elle va désormais abandonner la scène pour une salle de classe alors que la jeune femme de 35 ans rejoint le casting de la série dramatique de la BBC Phoenix Rise dans le rôle d’un professeur de musique inspirant.

Les deux premières saisons de la série ont suivi la vie d’un groupe de six adolescents auparavant exclus de l’école alors qu’ils tentaient de réintégrer l’éducation.

Miss Meesha sera là dans les saisons trois et quatre pour soutenir les élèves alors qu’ils tentent de surmonter les difficultés de l’école secondaire sans se retrouver à nouveau en difficulté.

La pop star et présentatrice est « ravie » de rejoindre la série et a partagé qu’elle aimait la personnalité de son personnage et qu’elle avait hâte que le public la rencontre.

Fleur a déclaré : « Je suis ravie de faire partie de Phoenix Rise. Il y a tellement de talent brut et j’ai absorbé l’expérience comme une éponge !

« C’est formidable de travailler avec les acteurs et l’équipe et les scénarios sont réels, réalistes, drôles et réconfortants.

« J’ai hâte que tout le monde découvre mon personnage, Miss Meesha – c’est une boule d’énergie ! »

Les deux premières saisons de Phoenix Rise sont actuellement disponibles sur BBC iPlayer, et la seconde peut également être diffusée sur BBC Three.

Les saisons dans lesquelles Fleur joue seront disponibles pour les téléspectateurs l’année prochaine.

BBC

Elle a maintenant rejoint le casting de Phoenix Rise en tant que professeur de musique inspirante.[/caption]