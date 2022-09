La star de Strictly Helen Skelton révèle une blessure sanglante à la répétition – quelques jours seulement avant le deuxième spectacle en direct

La star de STRICTLY Come Dancing, Helen Skelton, a révélé une blessure sanglante à la répétition quelques jours avant le deuxième spectacle en direct.

La star de la télévision de 39 ans s’est rendue sur les réseaux sociaux pour partager une photo de ses pieds douloureux avec du sang sur les talons.

Instagram

La star de Strictly Helen Skelton a révélé une blessure sanglante à la répétition – quelques jours seulement avant le deuxième spectacle en direct[/caption]

Instagram

Helen et Gorka ont posé pour un selfie pendant les répétitions[/caption]

Helen a écrit: “Et le but du jeu est d’être sexy… pas avec ces trotteurs #nopainnogain”, suivi d’emojis rieurs.

Malgré sa blessure, la star de Strictly semblait de bonne humeur alors qu’elle posait pour un selfie avec sa partenaire de danse Gorka Marquez alors qu’ils s’entraînaient.

Helen rayonnait alors que Gorka se tenait souriant en arrière-plan, et Helen a écrit: «Les pieds en feu et la tête qui explose mais qui aime chaque seconde de ce voyage…

«D’une manière ou d’une autre, Gorka trouve le temps de faire des farces à tout le monde – Dieu merci, il y a de la place pour rire. Cela a été une grosse semaine d’entraînement jusqu’à présent et il reste encore beaucoup à faire… voici les pieds et les hanches qui font ce que dit le patron.

Dans un clip séparé partagé par Helen, le partenaire professionnel Gorka peut être vu en train de faire une farce à quelqu’un alors qu’il entre dans le bâtiment.

Le claquement de pied d’Helen survient après que la star a révélé qu’elle avait fondu en larmes et tenté de s’échapper avant ses débuts avec Strictly samedi dernier.

S’exprimant sur son émission Radio 5 aujourd’hui, Helen a déclaré: «J’ai eu un petit cri. Je suis normalement cool, calme et recueilli

“Je suis monté sur la piste de danse et ils ont dit : ‘Quand le public entre…’ et j’ai dit : ‘Oh crikey, ouais, il y a du monde. J’étais comme, ‘Il y a une porte coupe-feu, là, je peux en sortir’, et je l’ai fait.

« Et Gorka m’a trouvé et m’a dit : ‘Qu’est-ce que tu fais ?’ J’ai dit, ‘J’ai juste une minute.’ J’ai littéralement couru. C’était comme quand j’ai fait Celeb SAS, j’ai essayé d’échapper à ça.

La maman de trois enfants a également admis qu’elle s’habituait encore à la vie dans la série en raison du manque d’espace personnel dont elle disposait.





Elle a expliqué : « Je ne veux pas paraître ingrate, mais c’est très bizarre. Espace personnel? Vous dites adieu à cela. Les frontières sont inexistantes.

“Vous entrez et ils disent: ‘Voulez-vous un faux bronzage?’ Avant de vous en rendre compte, vous êtes nu avec un tas de gens qui vous aspergent.

Helen et Gorka ont livré un élégant American Smooth pour leur première danse.

Pennsylvanie

Helen a admis qu’elle avait pleuré avant le premier spectacle en direct et avait tenté de s’échapper[/caption]