La star de Strictly Helen Skelton est sur le point de devenir la fille dorée de la BBC avec une série de nouveaux rôles après s’être battue après la séparation de son mariage

HAMZA Yassin a remporté le trophée de la balle scintillante de manière sensationnelle hier soir – mais la vraie gagnante est Helen Skelton.

Elle est revenue à la vie après le chagrin d’amour de son mariage et est en train de jouer de nouveaux rôles pour devenir la fille en or de la BBC.

Bbc

Helen Skelton a peut-être raté le trophée Glitterball, mais elle est la vraie gagnante du Strictly de cette année[/caption]

Tim Stewart

Helen a rebondi après sa séparation de son mari de huit ans Richie Myler en avril[/caption]

La maman de trois enfants, 39 ans, a annoncé en avril qu’elle et son mari de huit ans Richie Myler, 32 ans, s’étaient séparés – quatre mois seulement après la naissance de leur troisième enfant.

Quelques semaines plus tard, il est apparu que le joueur des Leeds Rhinos sortait avec Stephanie Thirkill, 32 ans, fille du propriétaire multimillionnaire du club, Andrew.

Elle attend maintenant l’enfant de Richie.

La transformation d’Helen a été si spectaculaire que son père, Richard, est devenu visiblement émotif en la félicitant après sa performance avec la pro Gorka Marquez à Blackpool il y a trois semaines, en la serrant dans ses bras et en lui disant : “On te retrouve.”

Alors que la présentatrice de Countryfile, Helen, a gardé un silence digne sur la scission, une source a déclaré: «Quand Strictly a commencé, Helen était au plus bas, mentalement et physiquement brisée par ce qu’elle a vécu avec Richie.

«Mais elle attribue au spectacle le mérite d’avoir changé les choses pour elle.

“Gorka m’a beaucoup soutenu, et sa fiancée Gemma Atkinson est également devenue une amie proche.

“Le tournant a été la semaine du spectacle à Blackpool, lorsque ses parents sont venus la voir gagner une standing ovation sur la piste de danse.”

Hier soir, un initié de la BBC a déclaré que les patrons voulaient faire d’elle la nouvelle “golden girl” de la chaîne.

Elle est alignée pour des créneaux de présentation invités sur The One Show et Morning Live de la BBC.

La source a ajouté: “Une autre option est sa propre émission, une série d’action très en plein air.”

Loin de la télévision, les ventes de son entreprise de vêtements pour enfants, Toy Breaker, auraient grimpé en flèche.

Le président d’Intertalent, Jonathan Shalit, a déclaré: “Si elle est bien gérée, elle pourrait voir ses revenus tripler l’année prochaine.”

Bbc

Hier soir, un initié de la BBC a déclaré que les patrons voulaient faire d’elle la nouvelle “golden girl” de la chaîne[/caption]