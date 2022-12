La star de Strictly Hamza Yassin fond en larmes et en sanglots en direct à la télévision

Le favori des fans de STRICTLY Come Dancing, Hamza Yassin, a fondu en larmes en demi-finale du concours de danse.

Le présentateur de Countryfile a été laissé en sanglots alors qu’il recevait ses partitions et discutait avec la co-animatrice de l’émission, Claudia Winkleman.

Le cinéaste et présentateur de la faune a donné une performance époustouflante en demi-finale sur Strictly Come Dancing[/caption]

Hamza a fondu en larmes en recevant sa deuxième série de notes des juges[/caption]

Le caméraman de la faune et le diffuseur se sont rendus dans la salle de bal de la BBC pour exécuter deux danses en demi-finale.

Hamza, qui est connu pour son rôle de Ranger Hamza sur CBeebies, a marqué 39 points de la part des juges lors de sa première routine, un Charleston to Pencil Full of Lead de Paolo Nutini.

Pour sa deuxième danse, les juges lui ont attribué 37, pour sa valse sur What The World Needs Now de Burt Bacharach.

Mais la personnalité s’est effondrée en larmes lorsqu’il a reçu sa deuxième série de notes, ce qui l’a propulsé en tête du classement.

Après avoir exécuté leur deuxième danse de la nuit, Hamza et Jowita ont couru vers la plate-forme des candidats pour discuter avec Claudia.

Alors que le couple reprenait son souffle après les commentaires des juges, elle a demandé à Hamza: “Comment était cette valse pour toi?”

La personnalité de la télévision a répondu: “Ouais, euh, vraiment magnifique parce que c’est la danse de salon préférée de Jowita, donc pouvoir faire ça et juste danser notre dernière salle de bal est, oui, quelque chose de spécial.”

Mais après avoir reçu son score de 37 des juges, il a commencé à sangloter en portant sa main à son visage.





Lorsqu’on lui a demandé pourquoi la personnalité médiatique méritait d’être en finale, la danseuse professionnelle polonaise a répondu: “Je veux dire, la première fois que je t’ai rencontré, je t’ai demandé la confiance et ton énergie, et tu m’as donné bien plus que ça. ”

Mais bien qu’il ait stupéfié les juges avec deux performances à couper le souffle, les fans ont eu la même plainte car il n’a pas réussi à obtenir un Perfect Ten après que Craig lui ait marqué un neuf.

Un fan s’est rendu sur Twitter pour dire: “Hamza pour gagner. Allez public britannique. Ne me laisse pas tomber. De plus, Craig – demi-finales et vous n’avez sorti le 10 pagaie qu’une seule fois. 2022 nécessite un peu plus d’enthousiasme de votre part, s’il vous plaît.

Un autre a ajouté: “Pas question, pas de f ****** façon, Hamza s’est fait voler un score parfait depuis des semaines maintenant, putain d’amour, donnez-lui 40! Il l’a bien mérité !

Un troisième fan a noté: “HAMZA MÉRITE UN SCORE PARFAIT, IL EST TEMPS À PROPOS”

Les fans de la salle de bal ont également fait entendre leur voix, huant à la fois Craig Revel Horwood et Shirley Ballas pour leur réticence à donner des 10.

Cependant, le présentateur est actuellement le favori des bookmakers pour gagner Strictly Come Dancing la semaine prochaine.

Les recherches de BonusCodeBets ont analysé les caractéristiques de tous les gagnants précédents et ont révélé que Hamza est le plus susceptible de remporter le trophée Glitterball de cette année.

Les fans n’étaient pas contents car les juges n’ont pas réussi à donner à Hamza une note parfaite sur l’une de ses danses[/caption]

Hamza était la célébrité la plus marquante de la nuit[/caption]