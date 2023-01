La star de Strictly Fleur East étourdit en bikini bleu en vacances avec sa co-star Molly Rainford

FLEUR East démarre 2023 avec style avec une escapade ensoleillée entre amis à la Barbade.

Le finaliste de Strictly a été rejoint par la co-star Molly Rainford parmi d’autres amis alors qu’ils passaient la journée dans la mer des Caraïbes.

Dansant toute la journée avec des amis, Fleur a ensuite sauté dans l’océan pour se rafraîchir après avoir dansé dans le peloton avec sa sœur Keshia.

Son mari Marcel Badiane-Robin prenait également le soleil sur la plage.

Lors du dernier plongeon de 2022, une paire a été vue en train de faire des vidéos sur son téléphone pour marquer l’occasion.

Molly était absente de l’excursion, mais le duo s’est assuré de tenir ses fans informés de leur voyage entre filles sur Instagram après avoir atterri à la Barbade.

Il semble que certains temps d’arrêt pour toutes les personnes impliquées soient bien mérités, en particulier après le calendrier chargé de Strictly des deux derniers mois.

Mais maintenant, c’est à toute vapeur pour 2023, Fleur attribuant à la série le mérite d’avoir redémarré son amour de la performance.

Après avoir fait la finale de Strictly, Fleur se tournera de nouveau vers la musique et sortira le nouveau single Count The Ways la semaine prochaine.

Elle a récemment déclaré: «Après avoir été sur Strictly tous les week-ends, le buzz de la performance est revenu.

“Le dernier corpus que j’ai sorti était mon album Fearless”, se souvient-elle.

“C’était peu de temps après le décès de mon père et juste au moment où la pandémie est entrée dans nos vies, et tout le monde s’est enfermé, alors j’ai dû annuler ma tournée, j’ai dû annuler toutes mes promos, j’ai dû tout annuler. C’était tellement dommage qu’il soit sorti à ce moment-là.

« Depuis, et depuis que j’ai perdu mon père, j’ai retrouvé mon rythme et je me suis remis à la musique.

“Bien que je fasse de la présentation, du fitness et bien d’autres choses différentes, la musique est mon amour numéro un.”

Elle rejoindra également la tournée live Strictly Come Dancing, qui débutera le 20 janvier.

Helen Skelton sera également de la partie.

