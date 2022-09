La star de Strictly et EastEnders, James Bye, révèle pourquoi il y a une “pression supplémentaire” pour qu’il atteigne la finale

L’acteur d’EastEnders, James Bye, a révélé qu’il subissait une “pression supplémentaire” pour se rendre à la finale de Strictly Come Dancing.

James, 38 ans, qui jouait le négociant du marché Martin Fowler dans le feuilleton de la BBC depuis 2014, a parlé de ses nerfs devant Strictly.

Pennsylvanie

James a révélé qu’il y avait une “pression supplémentaire” sur ses épaules[/caption]

Bbc

James comme Martin Fowler dans EastEnders[/caption]

Le père de famille a expliqué à quel point le succès des habitants d’Albert Square qui ont déjà participé à l’émission de téléréalité est très décourageant.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait le trophée de la balle scintillante en vue, James a déclaré: «J’adorerais me rendre à Blackpool, alors vous pouvez dire que vous avez vraiment essayé. Il y a aussi la pression supplémentaire que les trois dernières personnes d’EastEnders ont été en finale !

James fait bien sûr référence à Rose Ayling-Ellis, qui a joué Frankie dans la série, qui a gagné l’année dernière avec Giovanni Pernice.

Avant cela, en 2021, Maisie Smith, alias Tiffany Butcher Baker, était finaliste, tandis qu’en 2020, l’actrice de Honey Mitchell Emma Barton a terminé troisième.

En savoir plus sur strictement LES FAVORIS DE SHIRLEY Shirley Ballas de Strictly révèle ses célébrités préférées GARDE-SOLEIL Quatre façons abordables de frapper la piste de danse alors que Strictly revient sur nos écrans

Et même les favoris de Walford qui n’ont pas participé à la finale ont fait forte impression.

James a révélé: “Mon meilleur ami, Davood Ghadami [Kush Kazemi] était sur le spectacle il y a des années, et je suis venu regarder et il était génial. Je me souviens de lui faisant le Paso Doble et ça avait l’air bien.

“À l’époque, je l’ai blessé à ce sujet, mais j’étais vraiment fier de lui. Aussi Jake Wood, quand il a fait les hanches de serpent au Mambo n ° 5, c’était à un million de kilomètres de Max Branning.

James a également chanté les louanges de la championne en titre Rose.





“Quand la musique est tombée, je pense qu’elle a fait pleurer la nation”, a-t-il déclaré. “C’était magnifique et c’est un être humain tellement incroyable.”

En ce qui concerne tous les conseils que ses co-stars passées et présentes lui ont donnés, James a dit comment ils ont tous leurs mots sages sont “à peu près les mêmes”.

Il a ajouté: Quand j’ai été annoncé, beaucoup de gens m’appelaient, Brian Conley, Tameka Empson et évidemment Davood. Pour être honnête, le conseil était à peu près le même et c’était juste de s’amuser et de l’embrasser.

« C’est complètement différent de tout le reste. Je pense que les mots de Brian étaient “Vous n’allez jamais vivre une expérience comme celle-là, alors ne manquez pas un battement, allez-y”, et je vais vraiment m’accrocher à ça.

Bien sûr, jongler avec un rôle à plein temps sur le feuilleton avec le programme d’entraînement intense de Strictly n’est pas facile, mais James a travaillé avec les patrons d’EastEnders pour s’assurer qu’il peut faire les deux.

Il a déclaré à The Sun Online: “Pour autant que je sache à la minute, ils vont me calmer autant que possible.

En savoir plus sur le soleil BILAN DE SANTÉ Les 5 facteurs clés qui déterminent si VOUS allez développer un diabète de type 2 mortel OH MEC Je suis trollé pour habiller mon fils comme une fille – il n’y a rien de mal avec ses vêtements

“Je vais toujours être dans le spectacle, mais la beauté est que nous filmons de l’autre côté de la route [from Strictly studios] donc dès que j’ai fini de filmer, je peux tourner dessus et répéter.

“Nous allons juste devoir trouver du temps pour commencer, mais ils sont vraiment compréhensifs chez EastEnders, ils sont brillants dans ce domaine.”

Instagram

James se rapproche de sa femme Victoria[/caption]