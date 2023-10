La star de Strictly Come Dancing révèle qu’il est à l’hôpital et qu’il subit une intervention chirurgicale

L’ANCIEN concurrent de Strictly Come Dancing, le révérend Richard Coles, a subi une opération à la colonne vertébrale.

La star de la télévision très appréciée et vicaire à la retraite, 61 ans, a partagé une photo de ses jambes en bas de contention avant son intervention.

Getty

Richard Coles a été opéré à l’hôpital[/caption] Twitter

L’ancienne star de Strictly est en voie de guérison après l’opération de la colonne vertébrale[/caption]

Son X, anciennement Twitterles abonnés ont été surpris de le voir dans hôpital mais lui envoie ses meilleures salutations.

L’un d’eux a écrit : « Bonne chance, j’espère que tout se passe bien et que vous vous sentirez bientôt beaucoup mieux. »

Un autre a déclaré : « Bonne chance pour tout ce qui est en train d’être réparé. »

Un troisième a posté : « Je ne savais pas qu’une intervention chirurgicale était envisagée. Mes meilleurs vœux à vous.

Tout semblait bien se passer et Richard les a rapidement informés depuis sa salle de réveil.

« Eh bien, je comprends tout à fait ce que Michael Jackson avait pour le Propofol », a-t-il plaisanté en clin d’œil à la dépendance du roi de la pop à des médicaments puissants avant sa mort.

Il a poursuivi : « Je me sentais un peu étourdi suivant chose que je savais, j’étais en convalescence avec une colonne vertébrale améliorée (non illustrée) et je faisais un beau rêve sur les dirigeables.

Richard, 61 ans, qui participait à Strictly en 2017, a perdu son partenaire, le révérend David Coles, il y a trois ans et demi, à l’âge de 43 ans, après une bataille contre l’alcoolisme.

Plus tôt cette année, il s’est tourné vers datation site Elite Singles – une plateforme qui l’a désormais aidé à retrouver l’amour.

«Je voulais aller sur un site Web où je rencontrerais quelqu’un qui ne cherchait pas de sugar daddy, qui avait mon âge, qui vivait dans mon genre de monde, avec qui je pourrais partager ma vie», a expliqué Richard.

Il a continué à dire au Sunday Times que sa nouvelle relation était avec Dickie Cant, 58 ans, qui est le fils du regretté acteur et présentateur de Play Away Brian.

Selon la star de Strictly, c’est Dickie qui a fait le premier pas, après lui avoir envoyé un « bonjour » sur le site, conçu pour les personnes « sérieuses au sujet des rencontres ».

Le couple a eu un premier rendez-vous dans une Royal Horticultural Society et le reste est histoire.

Il a dit que son nouvel amour n’était pas gêné par la célébrité et, en retour, il n’était pas gêné par l’athéisme de Dickie.