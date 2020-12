Le professionnel de Strictly Come Dancing Neil Jones et sa petite amie Luisa Eusse auraient appelé le temps sur leur relation.

La star de la BBC, âgée de 38 ans, s’est lancée dans une relation amoureuse avec Luisa, 24 ans, plus tôt cette année – mais on pense qu’elle a quitté son appartement il y a deux semaines et se considère désormais comme célibataire.

Des images de Luisa qui aurait assisté à une fête à Londres vendredi soir ont peut-être également contribué à la décision d’annuler définitivement les choses après que le couple ait enduré une relation amoureuse dans les semaines qui ont suivi l’arrêt de la vie commune.

Une source a déclaré au Sun dimanche: «Luisa a dit aux gens qu’elle était célibataire. La relation entre elle et Neil était devenue compliquée et ils sont tous les deux à des endroits très différents de leur vie.







(Image: BBC)



«Ils ont décidé qu’elle devrait déménager pour leur donner de l’espace pour travailler sur leurs problèmes, mais alors que Neil aurait pu espérer que cela les aurait rendus plus forts, Luisa a dit aux gens qu’elle appréciait le goût de la liberté.

«Au cours des dernières semaines, ils ont été intermittents, mais c’est Neil qui est la personne qui essaie de les recoller.

« Luisa est plus d’un esprit libre et a dit qu’elle était prête à vivre une seule vie. »







(Image: SplashNews.com)



La romance du mannequin et danseur Luisa avec la star de la télévision Neil a peut-être été de courte durée, mais elle était certainement pleine de drames.

Lorsque la nouvelle est apparue que le couple avait noué une relation cet été, un ex vengeur a signalé Luisa, née en Colombie, aux autorités, affirmant qu’elle se trouvait illégalement au Royaume-Uni.







(Image: Luisa Eusse / Instagram)



Cependant, elle a insisté sur le fait qu’elle avait un visa d’étudiant qui lui permettait d’être au Royaume-Uni – mais un autre drame a rapidement suivi alors que Luisa avait été infidèle.

Neil était auparavant dans une romance avec la beauté de la danse russe Katya Jones qu’il a épousée en 2013.

Cependant, le couple s’est séparé l’année dernière plusieurs mois après un incident strictement « maudit » qui a vu Katya se serrer les lèvres avec son concurrent de célébrité Seann Walsh.