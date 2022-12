La star de Strictly Come Dancing, Kym Marsh, fond en larmes et en sanglots alors qu’elle s’ouvre sur sa hache avant les demi-finales

La star de STRICTEMENT Come Dancing, Kym Marsh, a fondu en larmes et a dit un adieu émouvant au spectacle.

L’ancienne star de Corrie s’est ouverte sur son licenciement avant les demi-finales.

Bbc

La star de Strictly Come Dancing, Kym Marsh, a fondu en larmes et sangloté sur It Takes Two[/caption]

Bbc

Elle a rompu son silence après avoir été licenciée avant les demi-finales[/caption]

Kym, 43 ans, a expliqué à Rylan à quel point le spectacle lui manquerait après avoir été renvoyée de Strictly samedi dernier.

Elle a rendu un hommage particulier à son partenaire de danse Graziano qui était devenu comme “une famille”.

Elle a déclaré: «Il était si bon dans la danse, le meilleur partenaire à avoir. «Il n’arrêtait pas de me dire de« me concentrer, me concentrer »parce que j’ai tendance à m’évanouir.

“J’ai dit ‘Eh bien, si c’est notre dernière danse, nous devons sortir avec un bang.’ “

Graz était aussi en larmes et Kym son « meilleur ami ».

Le danseur, qui est devenu un succès auprès des fans, a déclaré que c’était sa “meilleure série à ce jour”.

Pendant ce temps, les fans de Strictly Come Dancing ont tous dit la même chose après que Shirley Ballas ait renvoyé Kym à la maison.

La star du feuilleton – qui joue Michelle Connor dans Coronation Street – était la dernière célébrité à avoir été lancée cette année dans la série de l’émission de danse de la BBC.

Samedi soir, Kym, 43 ans, et son partenaire de danse Graziano di Prima ont été renvoyés chez eux après une danse avec Molly Rainford et Carlos Gu.

La star de CBBC, Molly, a interprété un Charleston to Hot Honey Rag de la comédie musicale Chicago, tandis que Kym a interprété un Cha Cha to Fame de la comédie musicale Fame.

Les fans de l’émission se sont rendus sur Twitter pour louer le résultat.

L’un d’eux a déclaré: «Je ne peux pas croire que Shirley vient de prendre la bonne décision. Cela ne lui a pris que onze semaines… »