La star de Strictly Come Dancing, Jayde Adams, dénonce le traitement des femmes dans l’émission en s’excusant en larmes

La star de STRICTLY Come Dancing, Jayde Adams, était en larmes lors d’une interview sur Strictly It Tales Two, alors qu’elle disait que les femmes de l’émission “se mettent dans le cou”.

La star, 37 ans, s’est assise aux côtés de sa partenaire professionnelle Karen Hauer alors qu’ils discutaient de leur récente élimination de l’émission à succès de la BBC avec Rylan Clark.

Jayde Adams est apparue en larmes alors qu’elle discutait de son élimination[/caption]

L’humoriste a déclaré que les femmes “se mettent dans le cou” dans l’émission[/caption]

Jayde a abordé la vile pêche à la traîne qu’elle a dit que les femmes de l’émission reçoivent dans une interview en larmes après que l’apparition du comédien ait été moquée par des trolls cruels.

Pendant le chat, Jayde a dit à Rylan : “C’était incroyable de faire Victoria Wood. Elle nous manque depuis 2016 et je dois juste faire ça à la BBC, c’est incroyable.

“C’est une énorme icône, je suis seulement désolé que ce n’était pas assez et je suis désolé de l’avoir abandonnée.

Rylan l’a interrompu en ajoutant: “Vous n’avez rien à regretter car cette routine était si rythmée.”

Jayde et Karen ont quitté le spectacle après avoir été dans la danse contre Molly Rainford et Carlos Gu, après que la paire ait reçu 28 des juges, avec un 6/7/7/8.

Jayde a poursuivi: «Je savais juste que si nous étions contre Molly et Carlos, c’était au revoir Jayde Adams. Parce que je suis une femme dans la trentaine qui a des bébés ACL reconstruits. J’ai fait ce que j’ai pu, j’ai fait de mon mieux.

Rylan a ajouté : « Les réseaux sociaux peuvent être le pire endroit. J’ai vu les messages et comment vous les gérez, je vous applaudis parce que c’est pourquoi tout le monde vous aime.

Discutant de la gestion de la pêche à la traîne qu’elle a reçue, Jayde a ajouté: «Je dirai que les femmes de cette émission l’ont dans le cou, que ce soit moi ou Karen, que ce soit Shirley, les femmes ont pire que les hommes. Et j’espère juste que ma résilience va changer les choses à l’avenir.

Pendant la lecture des meilleurs clips du moment, les yeux de Jayde se sont remplis de larmes en regardant le montage.

La comédienne a fait face à la déception de l’élimination en rappelant aux fans toutes les bonnes choses qu’elle a en cours.





Elle a écrit après avoir été expulsée : « J’ai passé le meilleur moment de ma vie ! Ne vous inquiétez pas pour moi mes bébés. J’aurais aimé rester évidemment, nos plans de choix pour Halloween et les couples étaient énormes.

« Vos filles réservées et bénies. J’ai ma propre série sur ITV2 Ruby Speaking que je commence à tourner en janvier, la série 2 d’Alma’s Not Normal, une tournée massive au Royaume-Uni, le film Take That et bien plus encore. Être sur #Strictly n’était que la cerise sur un gâteau déjà incroyable.

« Je vous verrai tous lors de ma tournée en 2023 !

“Merci à ma fille @karenhauer & @bbcstrictly. C’est vraiment le plus grand spectacle de divertissement au Royaume-Uni. À l’intérieur et à l’extérieur .”

La semaine dernière, Jayde a admis qu’elle “riait” avec les commentaires des trolls sur son poids dans le but de montrer sa résilience.

La comédienne a déclaré qu’elle “savait que cela allait arriver” lorsqu’elle s’est inscrite pour la première fois au concours de danse des célébrités BBC One.

Rylan a félicité la star pour la façon dont elle avait géré la pêche à la traîne[/caption]