La star de Strictly Come Dancing critiquée comme « impolie » par des fans furieux après avoir « creusé » pendant la demi-finale

ONE juge sur Strictly Come Dancing a été qualifié de “grossier” par les fans après l’émission d’hier soir.

La compétition BBC One est revenue pour la demi-finale où cinq couples sont restés et ont dansé dans le but de se qualifier pour la finale très importante.

Shirley a été qualifiée de ” grossière ” après l’émission d’hier soir[/caption]

Les fans ont été moins impressionnés par ses commentaires[/caption]

Cependant, les fans ont été moins qu’impressionnés par la juge Shirley Ballas, certains la qualifiant même de “grossière” à la suite de ses remarques pendant l’émission, en particulier ses commentaires visant Will Mellor.

Le juge en chef du programme a déclaré à l’acteur Will qu’il y avait de nombreux “éléments manquants” dans sa routine avant de lister les erreurs qu’elle croyait avoir commises.

Ces commentaires semblaient frotter les fans du programme dans le mauvais sens alors qu’ils se rendaient sur Twitter pour exprimer leurs sentiments

Un fan a dit de Shirley : « Shirley m’énerve ce soir. Tellement grossier #StrictlyComeDancing #Strictly.

Un autre a fulminé: «Ce n’était pas la meilleure danse de Will, mais il y avait de beaux moments dans cette routine. Je pense que Shirley utilisant le mot “arrogance” est impoli #Strictement.”

Un troisième a tweeté: “Pourquoi Shirley doit-elle être si impolie #strictement.”

Alors qu’un quatrième a simplement ajouté: “Tellement grossier Shirley #Strictly #scd.”

Cela vient après que Shirley ait semblé avoir une fouille à ses collègues juges lors de l’émission d’hier soir.

Lors de l’émission d’hier soir, certains ont estimé que Shirley Ballas s’en prenait à Mosti Mabuse et Anton Du Beke à cause de certains de leurs buts.

À un moment donné, la juge en chef a dit aux autres qu’elle ne pouvait pas simplement donner des dizaines si elle ne pensait pas que la danse « valait un dix ».

En enregistrant la remarque, une personne a écrit: “Il y a des tensions entre les juges à cause de la fouille de Shirley chez Motsi et Anton.”

Un deuxième a ajouté: “J’ai remarqué qu’Anton devenait un peu timide avec Shirley mais je n’ai pas compris ce qui a déclenché.”

Alors qu’un troisième a fait remarquer: “C’était Shirley qui fouillait Anton #strictement.”

Shirley a fait une série de remarques après la performance de Will[/caption]