La star de Strictly Come Dancing court le marathon de Londres quelques heures seulement après avoir épaté les juges dans la salle de bal

La star de STRICTLY Come Dancing, Tyler West, a prouvé qu’il était l’homme le plus en forme sur la piste de danse aujourd’hui, terminant le marathon de Londres quelques heures seulement après une performance à haute énergie.

Le temps couvert avant la course n’a pas assombri son esprit alors qu’il s’adressait à Gabby Logan de la BBC aux côtés de son compatriote célèbre coureur Mark Wright.

Le DJ Kiss avait l’air détendu et heureux lors de la tournée de 26 miles de la capitale, qu’il a entreprise pour collecter des fonds pour UK Youth – une organisation caritative dont la mission est d’autonomiser les jeunes de tous âges et de tous horizons.

S’enregistrant en cours de route, il a déclaré: “L’ambiance, l’atmosphère est folle.”

Il ne fait aucun doute que Tyler avait des airs de motivation pompant dans ses pods Air alors qu’il martelait le trottoir dans un débardeur coloré arborant son nom.

Son sourire s’est encore agrandi lorsqu’il a reçu une médaille à la ligne d’arrivée où sa fière partenaire de danse Dianne Buswell attendait un câlin.

Reconnaissant l’engagement extrême avant la course, il a déclaré à la BBC : « Je m’y suis engagé plus tôt dans l’année et je ne laisserai jamais tomber les gens.

“Dianne s’occupera de moi de toute façon, en s’assurant que je ne me pousse pas trop loin.”

Le danseur australien se tenait à ses côtés et a déclaré: “C’est votre entraînement de la semaine, n’est-ce pas, pour faire ça aujourd’hui.”





Dianne a hésité à courir elle-même, admettant qu’elle était plus à l’aise sur la touche.

Hier soir, la paire a impressionné les téléspectateurs et les juges de Strictly, marquant 31 pour un jive à Hit The Road Jack de Buster Poindexter.

Le juge en chef Shirley Ballas l’a qualifié de «vraie affaire».

