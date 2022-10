La star de Strictly Come Dancing a un doigt manquant – mais les téléspectateurs ne le remarquent jamais parce qu’elle le “cache inconsciemment”

La star de STRICTLY Come Dancing, Vick Hope, a révélé qu’elle cache inconsciemment son doigt manquant après qu’il a été coupé lors d’un accident.

La présentatrice de l’émission Radio1 Breakfast s’est ouverte sur son insécurité en montrant le doigt manquant à la caméra tout en discutant avec Keith Lemon et sa co-star Jordan North lors d’un épisode de Shopping With Keith Lemon.

TVI

Elle a expliqué à Keith Lemon et à sa co-vedette de Radio 1 : « J’étais au Zimbabwe, j’étais dans un magasin et il y avait ces petites statues de guerriers pygmées et j’avais genre trois ans.[/caption]

Vick a expliqué comment elle s’était blessée, après que Keith ait demandé à la paire de radio dans un extrait de l’épisode de jeudi soir : “Quelle est la chose la plus folle que vous ayez faite quand vous étiez enfant ?”

Vick a avoué: “Eh bien, oui, j’ai perdu un doigt. Vous ne remarquez même pas.

“J’étais au Zimbabwe, j’étais dans un magasin et il y avait toutes ces petites statues de guerriers pygmées et j’avais environ trois ans, alors je me suis dit : “Je veux être leur ami, je veux leur faire un câlin !”

“Je leur ai fait un câlin, il est tombé contre un autre, cisaillé, coupé tout de suite.”

Keith a alors demandé à Vick si elle en avait conscience lorsqu’elle était à l’école, et Vick a répondu : “Quand je tiens des choses, je le fais automatiquement.”

Elle a ensuite ramassé un paquet de bandeaux pour les cheveux et a montré comment elle met le doigt coupé derrière l’article.

La star de Radio 1 a ajouté: “Je le cache inconsciemment.”

Montrant son doigt manquant à la caméra, Vick a également donné aux téléspectateurs un aperçu de sa bague de fiançailles d’un million de livres sterling après s’être fiancée au DJ Calvin Harris plus tôt cette année.

La présentatrice de télévision et de radio a été vue portant sa bague de fiançailles en diamant au Chelsea Flower Show en mai.

Au cours de l’épisode, Keith Lemon a également parlé de son insécurité. Comme il l’a partagé: “Je n’ai pas d’ongle sur mon gros orteil et quand je pars en vacances et que je vais à la plage, je mets cet orteil dans le sable.”

TVI

La star de Radio 1 et Strictly Come Dancing a révélé qu’elle cache inconsciemment le doigt manquant[/caption]

Grille arrière