La star de STRICTLY Come Dancing, James Jordan, a demandé que le jury soit « supprimé » après avoir affirmé qu’un concurrent « s’était moqué de lui ».

James, qui est un ancien pro de Strictly, était en ébullition après avoir vu Nigel Harman et sa partenaire de danse Katya Jones marquer 29 pour leur foxtrot samedi.

Rex

bbc

Son explosion survient après que Nigel Harman ait raté son foxtrot[/caption]

La star de Holby City, Nigel, a grincé des dents après leur performance du week-end dernier, car il avait donné un coup de pied au pied de Katya et « avait inventé le reste ».

Pourtant, les juges – Shirley Ballas, Craig Revel Horwood, Motsi Mabuse et Anton Du Beke – n’ont pas tari d’éloges sur eux.

James, qui est un ancien pro de Strictly, a maintenant critiqué le panel pour lui avoir attribué une note si élevée.

Parler à BONJOUR ! pour son podcast Strictly The Truth, James a fulminé : « Ils ont grimpé, ils ont obtenu leurs scores, [Nigel] se tourne vers Claudia et dit : « Nous devrions nous tromper plus souvent !

« Même lui se moque de ce que les juges lui ont noté. Même lui pense que c’est une moquerie.

« Cela ne sert à rien qu’ils restent assis là. Débarrassons-nous des juges et laissons le public voter pour qui il veut parce qu’il n’a pas fait son travail.»

Nigel et Katya ont interprété leur foxtrot sur I Just Want To Make Love To You d’Etta James.

Mais ensuite, alors qu’il parlait aux juges, l’ancien acteur d’EastEnders s’est retrouvé avec son chapeau sur le visage, embarrassé.

Il a déclaré à la co-animatrice Claudia Winkleman : « Je me suis peut-être trompé de pied et j’ai donné un coup de pied à Katya, puis j’ai inventé le reste pendant un moment. Mais à part ça, c’était très bien !

Craig, Motsi et Shirley ont chacun donné à Nigel et Katya une note de 7. Anton a ensuite obtenu un 8.

Sautant de surprise, Nigel réfléchit : « Je pense que nous devrions nous tromper plus souvent ! Certainement. Je pense que c’est la voie à suivre !

Mais James a fait rage dans son podcast : « C’est absurde.

« Bien sûr, cela n’arriverait jamais, parce qu’ils ne permettraient pas que cela se produise, mais j’adorerais m’asseoir devant les juges et leur dire : « Pouvez-vous me justifier cela ? Parce que vous pourriez penser que vous pouvez tromper le public… »

« Ils le regardent depuis 20 ans, ils savent ce qui est bien et ce qui ne va pas. Ils ne sont pas stupides.

Strictly Come Dancing continue ce samedi à 18h45

Pennsylvanie

Nigel et Katya ont quand même réussi à marquer trois 7 et un 8 malgré une erreur[/caption]

BBC

L’acteur a caché son visage derrière son chapeau suite à sa grosse erreur[/caption]

Rex