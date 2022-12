La star de Strictly Christopher Parker a l’air très différente 14 ans après son apparition dans l’émission de danse de la BBC

Christopher Parker, star de STRICTLY Come Dancing, a l’air très différent après avoir quitté la célébrité pour travailler comme avocat.

L’acteur – qui a joué Spencer Moon sur le feuilleton BBC One de 2002 à 2005 – est apparu sur le concours de danse en 2008.

La star d'EastEnders, Christopher Parker, est apparue sur Strictly en 2008

L'ancien acteur a quitté la célébrité pour travailler comme avocat

Christopher – qui était associé à la danseuse professionnelle Hanna Karttunen sur la première série – est arrivé deuxième de la compétition, perdant face à la lectrice de nouvelles Natasha Kaplinsky.

Avance rapide 14 ans plus tard, Christopher est maintenant consultant senior chez Ignition Law.

L’adorable Spencer a volé des cœurs lorsqu’il est arrivé pour la première fois sur la place aux côtés de son frère Alfie – joué par Shane Richie.

Au cours de ses trois années sur le feuilleton, l’acteur d’EastEnders a eu une aventure d’un soir avec Vicki Fowler avant d’être soumis au chantage de Stacey Slater.

Spencer a quitté le feuilleton en 2005 quand Alfie l’a envoyé vivre avec son cousin en Australie.

Pendant deux ans, Christopher a poursuivi ses activités télévisées aux États-Unis, où il a travaillé pour TMZ et a animé Dead Famous Live aux côtés de Gail Porter à Los Angeles.

Il est ensuite diplômé de l’Université Birkbeck à Londres avec un diplôme en droit.

Il a suivi une formation au cabinet d’avocats Clintons où il a conseillé sur plusieurs litiges et a dirigé pendant plusieurs années un service juridique interne, selon sa biographie sur Ignition Law.

De nos jours, sa biographie sur Twitter indique qu’il est un avocat des médias et un diffuseur.

Décrivant son parcours dans les EastEnders, un porte-parole de la BBC a déclaré: « Aux yeux brillants et éternellement vulnérable, Spencer avait pour mission de trouver l’amour – essayant d’imiter une partie du charme de Moon de son frère.

“Sa nature naïve et confiante lui a apporté peu de bonheur, mais Alfie, protecteur, l’a toujours soutenu.

@Désespéré de s’en sortir tout seul, Spencer a essayé un peu de trafic, mais s’est retrouvé hors de sa profondeur et a eu des ennuis avec le chef de la mafia locale, Jack Dalton. Alfie a pris le blâme (et une sérieuse raclée) pour protéger Spencer des hommes de Jack.

«Après un braquage mal conçu, imaginé par son cousin douteux Danny, Spencer a passé une nuit en prison et Alfie a décidé qu’il était temps pour Spencer de s’éloigner le plus possible des tentations de Walford – vivre avec son cousin Maxwell à Oz .”

Christopher a quitté le feuilleton en 2005