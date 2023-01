La star de “Stranger Things”, Noah Schnapp, se présente comme gay sur TikTok – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Stephen Lovekin/Shutterstock

Noé Schnapp, 18 ans, est devenu gay. Il a partagé la nouvelle via un TikTok du 5 janvier qui a abordé l’information de manière assez nonchalante. “Quand j’ai finalement dit à mes amis et à ma famille que j’étais gay après avoir eu peur dans le placard pendant 18 ans et tout ce qu’ils ont dit, c’est” nous savons “”, a-t-il écrit sur une vidéo de lui-même allongé dans son lit et prononçant les mots avec un son qui dit , « Vous savez ce que ça n’a jamais été ? C’est sérieux. Ça n’a jamais été aussi grave. Franchement, ce ne serait jamais aussi sérieux.

@noahschnapp Je suppose que je ressemble plus à Will que je ne le pensais ♬ son original – princessazula0

“Je suppose que je ressemble plus à Will que je ne le pensais”, a-t-il sous-titré la vidéo, faisant référence à son Choses étranges personnage, Will Byers. Il y a eu des années de spéculation selon lesquelles Will, qui a été présenté aux fans dans le premier épisode de l’émission à succès Netflix en 2016, s’intéressait aux hommes. Noah a confirmé que Will était gay en juillet 2022.

“De toute évidence, cela a été suggéré dans la saison 1 : c’était toujours un peu là, mais vous n’avez jamais vraiment su, ‘est-ce juste qu’il grandit plus lentement que ses amis ?'”, a expliqué Noah dans une interview révélatrice avec La variété. « Maintenant qu’il a vieilli, ils en ont fait une chose très réelle et évidente. Maintenant, il est clair à 100 % qu’il est gay et qu’il aime Mike.

Noah a poursuivi en confirmant que la conversation de cœur à cœur que Will a eue avec son frère aîné Jonathan (Charlie Heaton) lors de la finale de la saison 4 est le moment où il a officiellement confirmé qu’il était gay. Jonathan a offert à Will une étreinte serrée de soutien et d’acceptation en échange. “Jonathan lui parle en code”, a ajouté Noah. “C’est juste le moyen idéal de dire à quelqu’un comme Will qu’il se soucie de lui et qu’il l’accepte quoi qu’il arrive. Je pense que c’était vraiment sain.

Ceci est une histoire en développement…

