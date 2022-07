La star de “Stranger Things”, Noah Schnapp, confirme que Will Byers est gay et aime Mike

Will Byers a toujours joué un rôle important dans Choses étranges, puisque c’est son enlèvement dans la saison 1 qui a déclenché tout le mystère de l’émission Netflix. Et dans la saison 4, il est devenu évident pour beaucoup que Will était aux prises avec un secret. Maintenant, l’acteur Noah Schnapp, qui joue Will, révélé à Variety que son personnage est en effet gay et a secrètement des sentiments pour son meilleur ami, Mike, qui est en couple avec Eleven.

“Évidemment, cela a été suggéré dans la saison 1 : c’était toujours un peu là, mais vous ne l’avez jamais vraiment su, est-ce juste qu’il grandit plus lentement que ses amis ?” Schnapp a déclaré dans l’interview. “Maintenant qu’il a vieilli, ils en ont fait une chose très réelle et évidente. Maintenant, il est clair à 100% qu’il est gay et qu’il aime Mike.”

Schnapp et sa co-star Finn Wolfhard, qui joue Mike, ont une scène touchante dans la saison 4. Extérieurement, ils discutent de la relation de Mike avec Eleven, mais en lisant entre les lignes, il semble que Will essaie de dire à son ami de longue date ce qu’il ressent. à propos de lui.

“Je me souviens quand je faisais la scène, je hurlais, genre, je sortais toute la journée”, a déclaré Schnapp. “Cette scène était vraiment importante pour lui, car elle a vraiment renforcé cette vérité, qu’il aime son meilleur ami et qu’il ne sait pas comment lui dire.”

Schnapp a déclaré que Matt et Ross Duffer, les frères jumeaux qui ont créé Stranger Things, lui ont parlé de leurs projets pour le personnage de la dernière saison de la série, bien qu’il admette qu’ils ne lui en diront pas trop, car “je gâte toujours des trucs.”

La façon dont les gens réagiront à sa sexualité n’est pas le seul souci de Will.

“C’est ce traumatisme à multiples facettes qui remonte à des années, parce qu’il a été emmené par le Demogorgon puis ses amis, ils ne l’ont jamais reconnu, et maintenant il a peur de sortir et ne sait pas s’ils l’accepteront”, a déclaré Schnapp. “Et puis Onze est comme sa sœur, mais il ne veut pas lui faire de mal parce que s’il dit qu’il aime Mike, ça va la blesser. Il y a toutes ces choses qui tournent dans son esprit. Donc je dois juste m’assurer que je transmets la profondeur de tous ses traumatismes.”

Il n’y a pas encore de date de sortie pour la cinquième et dernière saison de Stranger Things, cependant quelques détails à ce sujet ont couléy compris la mauvaise nouvelle que plus de morts sont en route.