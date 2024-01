La star de Stranger Things, Noah Schnapp, aborde la controverse sur les opinions d’Israël sur Gaza après une réaction violente

Inscrivez-vous à notre newsletter gratuite IndyArts pour toutes les dernières nouvelles et critiques en matière de divertissement Inscrivez-vous à notre newsletter gratuite IndyArts



Noah Schnapp a donné un aperçu de sa position sur le conflit actuel au Moyen-Orient dans une vidéo adressée à ses fans.

Le jeune de 19 ans Choses étranges L’acteur a suscité d’importantes réactions négatives en novembre après avoir partagé une vidéo le montrant tenant des autocollants indiquant « Le sionisme est sexy » au milieu du conflit en cours entre Israël et Gaza.

Schnapp, qui est juif, a exprimé ouvertement son soutien à Israël depuis l’attaque du Hamas du 7 octobre et tout au long des bombardements continus sur Gaza qui ont suivi.

Mardi 16 janvier, Schnapp a partagé un nouveau clip dans lequel il discute de « tout ce qui se passe » et exprime une vision plus nuancée de la situation.

“J’ai l’impression que mes pensées et mes croyances ont été jusqu’à présent mal interprétées, au-delà de tout ce que je crois, et je voulais simplement exprimer du fond du cœur ce que je ressens”, a-t-il déclaré à la caméra.

«Je veux seulement la paix et la sécurité pour toutes les personnes innocentes touchées par ce conflit.»

L’acteur, qui est surtout connu pour son interprétation de Will Byers dans la série d’horreur de science-fiction de Netflix, a poursuivi en exprimant qu’il avait parlé avec des « amis d’origine palestinienne » et qu’il avait « beaucoup appris » de ses interactions.

Noah Schnapp discute du conflit au Moyen-Orient sur TikTok (TikTok/Noah Schnapp)

« L’une des choses que j’ai retenues est que nous voulons tous les mêmes choses : que les innocents toujours retenus en otages à Gaza soient rendus à leurs familles, et que nous espérons également mettre un terme à la perte de vies innocentes en Palestine. . Tant de ces gens [are] des femmes et des enfants, et c’est horrible à voir.

Schnapp a poursuivi : « Je pense que quiconque ayant une once d’humanité espère mettre fin à l’hostilité des deux côtés. Je m’oppose à tout meurtre d’innocents.

Schnapp avait précédemment exprimé son désaccord avec toute perspective qui ne serait pas entièrement du côté d’Israël. Une publication sur Instagram disait : « Soit vous êtes aux côtés d’Israël, soit vous êtes aux côtés du terrorisme. Cela ne devrait pas être un choix difficile. Honte à toi.”

Plus loin dans la vidéo, l’acteur a exprimé son espoir que les Israéliens et les Palestiniens pourront « vivre harmonieusement ensemble dans cette région », avant d’appeler à plus de « compréhension » dans les discussions en ligne.

“J’espère qu’en 2024, en ligne, les gens seront un peu plus compréhensifs et compatissants, et reconnaîtront que nous sommes tous humains, quelle que soit notre race, notre origine ethnique, notre origine, notre pays de naissance, voire notre sexualité. de quoi que ce soit », a déclaré Schnapp.

“Nous sommes tous humains, et nous sommes tous pareils, et nous devrions tous nous aimer les uns les autres, nous soutenir mutuellement et nous tenir ensemble pour l’humanité et la paix.”