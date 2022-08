La star de “Stranger Things” Noah Schnapp a un emploi d’été normal en tant que sauveteur

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Comment Noah Schnapp passe-t-il son été ? Lorsque le jeune acteur n’est pas occupé à tourner “Stranger Things”, l’une des émissions les plus populaires jamais diffusées sur Netflix, il passe son temps comme le font de nombreux adolescents, travaillant un emploi d’été en tant que sauveteur.

Schnapp a dit que c’était “un truc juste pour s’amuser”.

“J’ai en quelque sorte grandi avec une vie normale et des amis normaux et des trucs en dehors de” Stranger Things “, donc ça m’a en quelque sorte gardé les pieds sur terre”, Schnapp a déclaré à Flaunt lors d’une interview.

LA DEUXIÈME PARTIE DE LA PREMIÈRE PARTIE DE “STRANGER THINGS” PROVOQUE LE CRASH DE NETFLIX

Une vidéo sur TikTok a fait surface montrant Schnapp faisant une petite danse à son travail d’été tout en portant sa tenue de sauveteur. La vidéo a voyagé rapidement sur toute la plateforme.

En plus du travail d’été de l’acteur, il poursuit ses études en étudiant le commerce à l’Université de Pennsylvanie. Schnapp prévoit de vivre dans les dortoirs avec l’autre étudiant de première année entrant. Une vidéo a été publiée en ligne au moment où il a découvert qu’il avait été accepté à l’école avec ses parents et sa sœur jumelle à ses côtés.

“Je pensais devenir acteur. Le métier d’acteur était un peu répétitif et je voulais essayer quelque chose de nouveau”, a déclaré Schnapp à propos de sa décision d’étudier le commerce.

DRAME “STRANGER THINGS”: DOJA CAT PERD PLUS DE 200 000 ABONNÉS APRÈS AVOIR APPELÉ NOAH SCHNAPP SUR DMS PRIVÉ

La star de “Stranger Things” a déjà lancé une entreprise, TBH, une pâte à tartiner aux noisettes sans huile de palme.

“Cela a toujours été une passion pour la santé des mines, la planète et la conscience environnementale. Cela a toujours été quelque chose qui m’a tenu à cœur”, a déclaré Schnapp.

Schnapp n’est pas le seul acteur de la série à avoir fréquenté l’université. Son amie proche et co-vedette de “Stranger Things” Millie Bobby Brown est inscrite à l’Université Perdue, où elle a suivi des cours en ligne et étudié les services sociaux.

TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION MOBILE FOX NEWS AUJOURD’HUI

Schnapp et Brown seront de retour pour jouer Will et Eleven dans ce qui a été annoncé par les créateurs de la série, The Duffer Brothers, comme étant la dernière saison de la populaire émission de science-fiction.