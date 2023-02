La star de Stranger Things, Millie Bobby Brown, fait un don généreux à Earthquake Appeal alors que le montant collecté grimpe à 850 000 £

La star de STRANGER Things, Millie Bobby Brown, s’est jointe aux lecteurs de Sun pour aider notre total Earthquake Appeal à grimper à 850 000 £.

L’actrice britannique, qui joue le rôle de la voyante Eleven, dans le smash de Netflix, a fait un don généreux à notre appel en faveur du travail urgent de la Croix-Rouge sur le terrain en Turquie et en Syrie.

L’actrice britannique Millie Bobby Brown a fait un don à The Sun’s Earthquake Appeal Crédit : Getty Images – Getty

La Turquie et la Syrie ont été dévastées par le tremblement de terre avec des milliers de morts confirmés Crédit : EPA

Nos lecteurs au grand cœur ont continué à faire des dons en masse hier, ainsi que certaines entreprises britanniques.

Steve Parkin, un ancien mineur de charbon qui a créé une entreprise « homme et camionnette » dans les années 1990 et est devenue une entreprise d’un milliard de livres sterling Clipper Logistics, a fait don de 100 000 livres sterling au fonds de la Croix-Rouge du Soleil.

M. Parkin a déclaré au Sun “J’ai vu les scènes poignantes et la dévastation causée par le tremblement de terre à la frontière entre la Turquie et la Syrie et je voulais aider de toutes les manières possibles”.

EG Group, l’empire des stations-service appartenant à Zuber et Mohsin Issa, qui possèdent également Asda, a également promis 100 000 £ et 25 000 £ supplémentaires aux employés.

Ocado Group, l’entreprise de technologie d’épicerie, donne également 25 000 £ à l’appel de The Sun.

Nous avons lancé cet appel à la suite des tremblements de terre dévastateurs en Turquie et en Syrie.

La Croix-Rouge a soutenu la mission de recherche et de sauvetage et a fourni une aide indispensable aux survivants.

Le Croissant-Rouge turc a déjà servi près d’un million de repas chauds, distribué 340 000 bouteilles d’eau et près de 30 000 couvertures.

Le directeur général de la Croix-Rouge britannique, Mike Adamson, a déclaré : « L’ampleur des destructions causées par ces tremblements de terre a été dévastatrice.

“Vos dons aideront les missions de recherche et de sauvetage sur le terrain et fourniront une aide vitale à ceux qui en ont le plus besoin.

“Nous remercions les lecteurs de Sun pour votre aimable soutien. Tout ce que vous donnez fait une différence.”

