La star de Stranger Things, Millie Bobby Brown, est maintenant mariée à son fiancé Jake Bongiovi. Détails à l’intérieur

Millie Bobby Brown a partagé cette image.

Millie Bobby Brown et son fiancé Jake Bongiovi se sont dit « oui » la semaine dernière, Personnes signalé. Le Choses étranges La star et son petit ami de longue date ont échangé leurs vœux de mariage lors d’une cérémonie intime. Le mariage s’est déroulé en présence des amis proches et des membres de la famille de Millie et Jake, selon le rapport. Selon Le soleilMillie Bobby Brown et Jake Bongiovi ont opté pour une fête discrète mais romantique.

Une source proche du couple a déclaré au média : « C’était une liaison très discrète et romantique avec leur famille la plus proche alors qu’ils prononçaient leurs vœux. » Selon le rapport, le couple prévoit une cérémonie de stars plus tard cette année.

ICYDK : Millie Bobby Brown et Jake Bongiovi ont officialisé leur relation sur Instagram en juin 2021 lorsque Jake a publié une photo avec Millie sur son compte de réseau social. Peu de temps après, ils ont été vus se tenant la main à New York et ont assisté à des événements ensemble, comme les BAFTA Film Awards et la première de l’émission Millie sur Netflix.

En 2023, Millie a qualifié Jake de « partenaire pour la vie » et quatre mois plus tard, il a proposé. Millie Bobby Brown a partagé la nouvelle de ses fiançailles sur Instagram et a cité les paroles de Taylor Swift dans Lover. En sous-titrant la publication sur Instagram, elle a écrit : « Je t’aime depuis trois étés maintenant, chérie, je les veux tous. »

S’ouvrant sur les préparatifs de son mariage l’année dernière, Millie Bobby Brown a déclaré Vêtements pour femmes au quotidien (WWD)« C’est une période tellement excitante de ma vie. Je pense probablement tirer les rideaux, simplement parce qu’il n’y a qu’un nombre limité de moments dans la vie qu’on n’obtient qu’une seule fois. Et avoir les opinions et les yeux de tout le monde qui regardent cela ne me semble tout simplement pas naturel. Je pense donc qu’il est important de garder ces choses, ces petits moments précieux de la vie, vraiment près de votre poitrine. »