Millie Bobby Brown et Jake Bongiovi se sont mariés.

Le Choses étranges La star et le fils mannequin du rockeur Jon Bon Jovi se sont mariés lors d’une cérémonie de mariage tranquille le week-end dernier, PEOPLE a confirmé. Selon Le soleillequel a signalé pour la première fois les nocesBon Jovi et sa femme Dorothea étaient présents, tout comme les parents de Brown.

« Ils prévoient une cérémonie plus importante aux États-Unis plus tard cette année, mais maintenant ils se sont mariés légalement et ont rempli toutes les formalités administratives », a déclaré une source au journal britannique. « C’était une liaison très discrète et romantique avec leur famille la plus proche alors qu’ils prononçaient leurs vœux. »

Divertissement hebdomadaire a contacté les représentants de Brown, Bongiovi et Bon Jovi pour commentaires.

Millie Bobby Brown et Jake Bongiovi.

Kristina Bumphrey/Variété/Getty



Brown, 20 ans, et Bongiovi, 21 ans, a déclenché pour la première fois des rumeurs de rencontres en 2021 et étaient faire des apparitions sur le tapis rouge ensemble d’ici 2022. Malgré leur jeunesse, Brown a qualifié Bongiovi de « mon partenaire pour la vie » en décembre 2022. En avril 2023, le couple a taquiné leurs fiançailles avec une photo d’eux s’embrassant, avec Brown portant une bague au doigt.

Quelques semaines plus tard, Bon Jovi a parlé du jeune amour de son fils dans une interview avec Andy Cohen. « Je ne sais pas si l’âge compte », a déclaré la rock star. « Vous savez, si vous trouvez le bon partenaire et que vous grandissez ensemble, je pense que ce serait vraiment mon conseil : grandir ensemble est sage. Grandir ensemble, et donc je pense que tous mes enfants ont trouvé les personnes qu’ils pensent être. nous pouvons grandir ensemble, et nous les aimons tous. »

Brun Choses étranges son coéquipier Matthew Modine a également révélé plus tôt cette année qu’il prévoyait d’officier le mariage du couple. « J’ai un de ces permis pour marier les gens », a-t-il déclaré. Accès quotidien, « et Millie a pensé que ce serait génial, puis Jake a dit que ce serait une excellente idée, alors j’ai écrit les vœux de mariage et ils ont adoré ce que j’ai écrit pour qu’ils se donnent la main et deviennent mari et femme. » Il a ajouté : « C’est une si belle chose de pouvoir unir deux personnes dans un mariage sacré. »

Brown a récemment admis Le spectacle de ce soir qu’elle a failli perdre sa bague de fiançailles juste après l’avoir reçue parce qu’elle était tellement excitée. Elle et Bongiovi faisaient de la plongée sous-marine à ce moment-là.

« Il m’a mis la bague à la main », se souvient-elle, « et, alors que je vais lui montrer, la bague tombe de mon doigt. [and] s’effondre – si vite, c’était comme un film cinématographique. Jake s’est jeté si profondément que le plongeur a dit : « Vous ne pouvez pas faire ça ! Tes oreilles! Littéralement, votre cerveau va exploser ! » Il se jette. Il fait une capture cinématique, ouvre et il sauve la bague. »

