La star de “Stranger Things” appelée par Doja Cat pour avoir partagé des DM privés : “Incroyablement socialement inconsciente”

Après que la star de “Stranger Things” Noah Schnapp ait publiquement partagé une capture d’écran d’une conversation avec Doja Cat, le rappeur a décidé de remettre les pendules à l’heure.

L’interprète de “Say So”, 26 ans, a récemment envoyé un message à Schnapp, qui joue Will Byers dans la série à succès, et lui a demandé de l’installer avec sa co-vedette, Joseph Quinn.

“Noah peux-tu dire à Joseph de me contacter”, lui a-t-elle écrit sur Instagram avant d’ajouter : “Attends non. Est-ce qu’il a une petite amie ?”

“LMAOO se glisse dans son dms”, lui a répondu Schnapp, 17 ans.

Doja Cat a répondu en disant qu’elle ne connaissait pas son Instagram ou Twitter nom d’utilisateur, et Schnapp a suivi le profil Instagram de Quinn.

Les choses ont pris une tournure lorsque Schnapp a fait un maintenant supprimé Vidéo TikTok de la conversation du duo pour ses 30 millions de followers. Doja Cat n’a pas été subtile dans sa désapprobation de sa vidéo, mais a cité son âge comme facteur dans sa décision.

“Je pense que pour être juste, soyons d’abord tranquilles. Comme si Noah était un enfant, mais je ne sais même pas quel âge il a, mais il n’a même pas fini – comme s’il n’avait pas plus de 21 ans”, a-t-elle déclaré. a déclaré sur Instagram en direct jeudi. “Mais quand tu es si jeune, tu fais des erreurs.”

Elle a qualifié Schnapp de “incroyablement socialement inconsciente et détraquée” et a senti que sa vie privée était envahie.

“Peut-être qu’il est, comme un serpent entier. Mais je ne l’ai pas vu de cette façon”, a-t-elle déclaré plus tard dans sa vidéo en direct. “J’ai supposé qu’il allait être froid à ce sujet, et il est allé partager des informations que je ne me sentais pas à l’aise avec lui.”

Schnapp n’a pas commenté publiquement mais a supprimé la vidéo TikTok vendredi.

La rappeuse a fait connaître son intérêt pour la star de “Stranger Things” avant d’envoyer un message à Schnapp.

“Joseph Quinn va bien comme s—“, a-t-elle écrit sur Twitter quand la saison quatre est sortie.

Quinn, qui joue Eddie Munson dans “Stranger Things”, n’a pas parlé publiquement de l’incident.

La seconde moitié de la quatrième saison de “Stranger Things” est sortie vendredi dernier, et Netflix a annoncé que la cinquième et dernière saison paraîtra en 2024.