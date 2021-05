STORAGE Wars La star de Jarrod Schulz aurait été accusée de violence domestique pour avoir poussé son ex Brandi Passante dans un bar.

Les ex ont apparemment eu un échange houleux le 30 avril lorsque Schulz s’est présenté à un Californie le bar Passante était avec quelques amis.

Getty

La star de Storage Wars, Jarrod Schulz, serait accusée de violence domestique[/caption]

Getty

La paire a joué dans Storage Wars pendant 13 saisons[/caption]

Rapports TMZ que Passante a demandé à son ex et à sa co-star de Storage Wars de partir et il a refusé, ce qui a provoqué une altercation tendue.

Le point de vente allègue que pendant le crachat, Schulz a poussé Passante deux fois en criant à elle et à ses amis.

Schulz aurait quitté le bar avant l’arrivée des flics, mais la police l’a ensuite rattrapé.

Il a depuis été accusé de délit de violence domestique.

Getty

Le couple s’est apparemment séparé il y a deux ans[/caption]

Malgré leur apparition dans 13 saisons de Storage Wars ensemble, Schulz et Passante récemment confirmé qu’ils s’étaient séparés il y a deux ans.

Passante a évoqué la rupture lors de la première de la saison 13 de la série, semblant faire allusion au fait qu’ils pouvaient toujours se comporter à l’amiable.

Dans un autre épisode de la saison 13, Schulz a déclaré: «Ce n’est pas parce que moi et Brandi ne sommes plus ensemble que nous ne pouvons pas aller à une vente aux enchères – mais séparément.»

Le couple a joué dans une émission dérivée sur le fait de se fiancer – Brandi & Jarrod: Mariés au travail – en 2014, mais ne s’est jamais vraiment attelé.





Ils ont deux enfants ensemble.

Passante a également parlé de la rupture lors d’une interview Facebook Live avec Le journal de papa l’année dernière.

Parlant de devenir une mère célibataire, Pessante a déclaré: «De toute façon, j’en ai fait beaucoup par moi-même, mais c’est la voix effrayante de papa en arrière-plan qui nous manque.