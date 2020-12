Carol Sutton, 76 ans, est décédée dans sa Nouvelle-Orléans natale jeudi soir après un mois de COVID-19

Carol Sutton, l’actrice qui a joué dans le film à succès Steel Magnolias et est apparue dans Queen Sugar, Ray et The Pelican Brief, est décédée après un combat de plusieurs mois avec COVID-19.

Sutton a été hospitalisée ces derniers mois à l’infirmerie Touro de sa Nouvelle-Orléans natale alors qu’elle était traitée pour COVID-19. Elle est décédée jeudi soir à l’âge de 76 ans.

Le maire de la Nouvelle-Orléans LaToya Cantrell a confirmé la mort de Sutton.

«Carol Sutton était pratiquement le théâtre de la reine de la Nouvelle-Orléans, ayant foulé les scènes de la ville pendant des décennies», a écrit le maire dans un communiqué.

« Le monde peut la reconnaître à ses performances au cinéma et à la télévision – que ce soit « Treme » ou « Claws », ou « Runaway Jury » ou « Queen Sugar » – mais nous nous souviendrons toujours de sa présence dominante sur scène, de ses personnages richement représentés et le cœur chaleureux qu’elle partageait avec ses collègues acteurs et équipe dans des productions telles que « 4000 Miles » et « A Raisin in the Sun ».

«Qu’elle repose dans la paix parfaite de Dieu.

Sutton est né à la Nouvelle-Orléans en 1933.

Elle a commencé sa carrière d’actrice à la fin des années 1960 après avoir rejoint le Dashiki Project Theatre local, qui cherchait à promouvoir «une représentation fidèle de l’expérience noire pour la communauté noire».

Sutton a joué dans plusieurs productions sur scène à la Nouvelle-Orléans, notamment The Last Madame, Native Tongues et A Raisin in the Sun.

La cinéaste Ava DuVernay, la créatrice de Queen Sugar diffusée sur la chaîne OWN, a tweeté: « Au nom de la famille QUEEN SUGAR, nous célébrons la vie de l’étoile Carol Sutton.

«Nous avons eu l’honneur d’accueillir cette actrice chevronnée de la scène + écran dans notre émission en tant que tante Martha dans l’épisode 409,« Stare at the Same Fires ».

«Nous la bénissons. Puisse-t-elle se lever et reposer en paix et en puissance.

Wendell Pierce, l’acteur qui a joué dans The Wire de HBO et qui a partagé la vedette aux côtés de Sutton dans Treme, a tweeté: « Une légende du théâtre et du cinéma de la Nouvelle-Orléans est décédée.

«Carol Sutton avait plus de 100 crédits de cinéma et de télévision avec une présence à vie dans la communauté théâtrale.

« Elle a été un mentor pour nous tous et son travail par l’exemple a construit une carrière à égalité avec Maggie Smith.

«RIP bien-aimée Carol.