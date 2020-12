Son agent a confirmé dans une déclaration à CNN que Bulloch était décédé le jeudi 17 décembre.

« Il est décédé paisiblement, à l’hôpital, entouré de sa famille, des complications de santé suite à ses nombreuses années de maladie de Parkinson », a déclaré l’agent.

« Il a eu une longue et heureuse carrière de plus de 45 ans. Il était dévoué à sa femme, ses trois fils et ses dix petits-enfants et il leur manquera terriblement. Nous demandons que leur vie privée soit respectée en cette période très difficile. »

Bulloch a joué le rôle de Boba Fett, un chasseur de primes mandalorien, dans le film de 1980 « Star Wars: Episode V – L’Empire contre-attaque » et dans la suite de 1983 « Star Wars: Episode VI – Le retour du Jedi ».

Il a ensuite assisté à de nombreuses conventions Star Wars au fil des ans et a été célébré par les fans du monde entier.

Le rôle de Boba Fett a été repris dans le film de 2002 « Star Wars: Episode II – Attack of the Clones », avec le personnage joué par l’acteur Daniel Logan, qui a écrit sur Twitter: « Je n’oublierai jamais tout ce que vous m’avez appris et tous les bons moments que nous avons passés ensemble. Vous vous souviendrez à jamais. «

La franchise Star Wars a également rendu hommage à Bulloch. Dans un Tweet jeudi, il a déclaré que sa «performance inoubliable» avait «captivé le public».

« On se souviendra de lui non seulement pour son interprétation emblématique du personnage légendaire, mais aussi pour sa chaleur et son esprit généreux qui sont devenus une partie durable de son riche héritage », le Tweet m’a dit.

L’acteur américain Mark Hamill, qui a joué le personnage de Luke Skywalker, a déclaré que Bulloch était « le gentleman anglais par excellence » et était « si gentil avec tous ceux qui ont la chance de le rencontrer ou de travailler avec lui ».

« Il me manquera profondément et je suis très reconnaissant de l’avoir connu », a-t-il écrit dans le tweet jeudi.

Bullock est né en 1945 dans le Leicestershire, dans les East Midlands de l’Angleterre, et est également apparu dans le film de James Bond « Octopussy » et dans la série télévisée BBC « Dr Who » avant de décrocher le rôle de Boba Fett.

Le mois dernier, l’acteur britannique David Prowse, qui jouait Darth Vader dans la trilogie originale « Star Wars », est décédé à l’âge de 85 ans des suites d’une courte maladie. CNN a rapporté en 2018 que Prowse était traité pour un cancer de la prostate.

« C’est avec un grand regret et une tristesse déchirante pour nous et pour des millions de fans à travers le monde, d’annoncer le décès de notre client Dave Prowse MBE », a déclaré sa direction dans un communiqué partagé sur Twitter à l’époque.