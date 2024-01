La star de “Star Trek”, Rebecca Romijn, admet que ses enfants sont ses critiques les plus sévères

Lisez cet article gratuitement ! De plus, bénéficiez d’un accès illimité à des milliers d’articles, de vidéos et bien plus encore avec votre compte gratuit ! S’il vous plaît, mettez une adresse email valide. En saisissant votre adresse e-mail, vous acceptez les conditions d’utilisation et la politique de confidentialité de Fox News, qui incluent notre avis d’incitation financière. Pour accéder au contenu, vérifiez votre courrier électronique et suivez les instructions fournies.

Son émission “Star Trek : Strange New Worlds” a peut-être été nominée pour un Critics’ Choice Award, mais l’actrice Rebecca Romijn admet que ses critiques les plus sévères sont beaucoup plus proches de chez elle.

“Mes enfants. Mes enfants, bien sûr”, a-t-elle déclaré à Fox News Digital à propos des personnes les plus difficiles à satisfaire. “Et cela est en grande partie dû au fait qu’ils me perdent à cause de cette émission pendant un certain temps. Et leur mère leur manque parfois.

“Donc, je dois m’assurer de faire du bon travail pour qu’ils puissent être impressionnés quand je rentrerai enfin à la maison.”

Romijn partage ses filles jumelles Charlie et Dolly, 15 ans, avec son mari Jerry O’Connell.

Romijn a développé les défis auxquels elle est confrontée en tant que parent qui travaille, partageant qu’elle fait ces deux emplois avec “beaucoup de culpabilité”.

“Une énorme quantité de culpabilité et de chagrin”, a-t-elle déclaré en riant. “Période, c’est tout ce que j’ai à dire à ce sujet. … Est-ce que je le fais ? Je ne sais pas. J’essaie, je fais de mon mieux. Je le promets.”

“Je dois dire que c’est une réponse rafraîchissante par rapport à ce que vous entendez habituellement”, a ajouté la co-star de Romijn, Anson Mount.

Les filles de Romijn doivent non seulement faire face à l’emploi du temps chargé de leur mère, mais aussi à un récit défavorable sur son passé. En octobre, l’ex-mari de Romijn, John Stamos, a parlé de sa relation avec la star de “Femme Fatale”, alléguant que Romijn l’avait largué alors que sa carrière excellait et que la sienne était en plein essor.

Romijn a finalement rompu son silence sur ses commentaires lors des Critics’ Choice Awards, admettant que les gros titres étaient inattendus.

“J’ai été très surprise par tout cela, incroyablement choquée en fait”, a-t-elle déclaré à “Entertainment Tonight”. “J’ai été en quelque sorte aveuglé par cela. Mais, vous savez, je ne veux pas vraiment l’aider à vendre ses livres sur la base de ces gros titres. Donc, c’est tout ce que je veux vraiment dire à ce sujet.”

En novembre, O’Connell a répondu aux affirmations de Stamos.

“L’ex-mari de ma femme a récemment écrit une biographie, qui faisait référence à ma femme de manière négative. Et beaucoup de gens m’ont posé des questions à ce sujet dans la presse”, a-t-il partagé dans un épisode de “The Talk”, une émission. il co-anime.

“Il serait facile pour moi de dire : ‘Va te faire foutre, comment oses-tu me demander ça ?’ Mais, vraiment, cela attirerait l’attention sur une situation dont je ne veux pas parler, vous voyez ce que je dis ?

“Il y a des enfants impliqués. Des adolescents qui lisent tout sur Internet. Donc vous ne voulez pas aimer alimenter ce feu.”

Romijn n’a pas assisté à la remise des prix pour parler uniquement de sa vie personnelle. Son émission a été nominée pour la meilleure série dramatique. Elle et Mount ont réfléchi à cet honneur.

“Je pense que nous avons tous les deux été choqués que notre série ait reçu autant d’amour de la part des critiques”, a déclaré Romijn à Fox News Digital. “C’est très spécial pour nous d’être ici parce que nous sommes tous les deux des fans depuis toujours. Nos mères nous ont fait découvrir la série originale à l’âge de 8 ans, donc c’est vraiment un rêve d’enfance devenu réalité pour nous deux.”

“C’est une surprise et nous en sommes reconnaissants”, a ajouté Mount.