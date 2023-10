La star de « Star Trek », Patrick Stewart, se souvient de son enfance violente avec son père de l’armée britannique

Sir Patrick Stewart est surtout connu et apprécié pour avoir joué un gentil leader dans « Star Trek : La Nouvelle Génération » ou dans les films « X-Men », mais en grandissant, il n’a pas eu ce genre de modèle masculin positif.

Dans ses nouveaux mémoires, « Making It So », Stewart parle de sa vie dans la pauvreté avec son père violent, une situation avec laquelle il a passé toute sa vie à lutter.

« Cela a été une expérience très thérapeutique », a déclaré Stewart à l’Associated Press à propos de la rédaction de ses mémoires. « Je sais que mon thérapeute est l’une des personnes qui attend le plus avec impatience le livre. Je sais que je vais entendre : ‘Pourquoi ne m’as-tu pas dit ça ?' »

Stewart a grandi dans la ville de Mirfield dans le Yorkshire, en Angleterre, sans eau courante, sans réfrigération ni toilettes chez lui.

« Quand j’étais enfant, je n’ai jamais parlé de mes origines parce que j’étais tellement gêné », a déclaré Stewart au New Yorker. « Nos voisins savaient ce que mon père pouvait faire et ferait, et ils étaient parfaitement conscients des cris et des cris qu’il produisait. »

Le père de Stewart avait servi dans l’armée britannique pendant des années, y compris pendant la Seconde Guerre mondiale, et souffrait de syndrome de stress post-traumatique (SSPT), communément appelé « choc d’obus » à l’époque.

Cependant, cette maladie n’a pas été bien comprise ni traitée, et Stewart et sa famille ont été maltraités par son père.

« Eh bien, il n’y avait pas de SSPT dans les années 1940 », a-t-il déclaré. « Donc, mon père était malade, et c’est la maladie qui lui a fait perdre le contrôle. Il était alcoolique le week-end. Vendredi soir, il a commencé à boire, et cela a duré jusqu’au dimanche soir. C’était à ces moments-là qu’il était C’est dangereux d’être là. »

Dans une interview avec The Guardian, Stewart a déclaré qu’il comprenait que son père était en difficulté, mais : « Ce n’est pas une issue, mais une entente, oui. »

Il a poursuivi : « J’ai toujours pensé que mon père et sa violence étaient ce qui avait le plus grand impact sur ma vie. Il y a eu des moments où j’ai été violent – ​​rarement envers d’autres personnes et jamais envers mes enfants. Mais je peux me mettre en colère. . Et ça vient de mon père. »

Stewart se souvient également d’avoir essayé, avec ses frères, de convaincre sa mère de quitter son père lorsqu’ils seraient plus âgés.

« Nous avons dit : ‘Maman, nous voulons te faire sortir de cette maison, c’est tellement mauvais pour toi. Nous pouvons t’acheter une maison, nous serions ravis de t’acheter une maison. Et tu peux être seul et avoir la tienne. » amis là-bas, et il y aura des gens pour s’occuper de vous' », a-t-il déclaré au média. « Mais elle a refusé. Elle ne voulait pas quitter mon père. »

Le théâtre est devenu un refuge pour Stewart après avoir été initié au théâtre et à Shakespeare par deux professeurs, Cecil Dormand et Ruth Wynn, à qui les deux mémoires sont dédiés.

Finalement, il est devenu membre à plein temps de la Royal Shakespeare Company avant de connaître une renommée internationale dans le rôle du capitaine Jean-Luc Picard dans « Star Trek : The Next Generation ».

Dans le rôle du leader sévère mais attentionné de Starship Enterprise, Stewart a trouvé ses expériences d’enfance s’infiltrer dans sa performance alors qu’il commençait à concilier ses expériences.

« Star Trek et la thérapie sont responsables de [reconciling what happened with his parents] », a déclaré Stewart à Wired. « Devoir ouvrir les portes de mon enfance pour devenir acteur est devenu pour moi tout à fait intriguant, comme cela ne l’avait jamais été auparavant. Et je regrette quand je repense à certains des rôles que j’ai joués, à ce que j’aurais pu leur apporter si je me libérais un peu plus. »

En comprenant ses parents, Stewart a déclaré à Wired : « Mon seul regret est de ne pas pouvoir lui dire que c’est ce que je fais, et remercier ma mère pour les soins, l’amour et l’affection qu’elle m’a apportés. »

La star de « X-Men » parle également dans ses mémoires de ses mariages passés et de ses relations avec ses enfants, un autre domaine de sa vie sur lequel il se souvient avec quelques remords.

Selon The Guardian, Stewart écrit : « Dans une vie remplie de joie et de succès, mes deux mariages ratés sont mon plus grand regret. »

La star de « Logan » a été marié à sa première femme, Sheila Falconer, de 1966 à 1990. Le couple a eu deux enfants, son fils Daniel et sa fille Sophia.

Il a ensuite épousé Wendy Neuss, productrice de « Star Trek : The Next Generation », en 2000, mais ils ont divorcé trois ans plus tard.

Stewart a déclaré au Guardian qu’après son premier divorce, il avait commencé à se soigner lui-même avec de l’alcool et des pilules.

« J’avais l’impression que ma vie s’était égarée », a-t-il déclaré au média. « Les somnifères, oui ; l’alcool, oui – ils font désormais partie de ma vie. »

Il a poursuivi : « Mais finalement, je suis devenu capable de gérer cela. Encore une fois, c’est l’avantage d’une belle thérapie : vous pouvez parler à quelqu’un. Bien sûr, la plupart du temps, ils disent : ‘Et qu’est-ce que cela vous a fait ?’ c’était comme ça ?' »

L’acteur a également admis que ses relations avec ses enfants étaient tendues, « un travail en cours », comme il l’a déclaré au Guardian.

« C’est très triste. J’aime mes enfants. Mais nos relations n’ont pas fonctionné », a-t-il déclaré, ajoutant : « Ce sera toujours une place de tristesse dans ma vie. »

Stewart est marié à sa femme, Sunny Ozell, de près de 40 ans sa cadette, depuis 2013.

Lorsqu’on lui a demandé sur « CBS This Morning » pourquoi il pensait que la relation avait été fructueuse, Stewart a répondu : « Je pense qu’il faut être ouvert, savoir écouter et établir des liens. Vous n’êtes pas obligé d’être exactement le même, mais il est nécessaire que vous pouvez partager. Je pense que c’est très important.