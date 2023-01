La star de “Star Trek”, George Takei, déchire le voyage de William Shatner dans l’espace aux frais de Jeff Bezos : “Je l’ai fait plus longtemps”

Après des décennies à se lancer des coups, les stars originales de “Star Trek” George Takei et la querelle de William Shatner semblent faire rage.

Takei, qui a juré en novembre de parler de son ennemi juré, a déchiré le vol historique de Shatner vers l’espace sur la fusée Blue Origin de Jeff Bezos en octobre 2021.

“Eh bien, il n’était pas vraiment dans l’espace et ce n’était pas pour très longtemps”, a expliqué Takei au Mirror.

“J’ai aussi été en apesanteur mais je l’ai fait plus longtemps”, a plaisanté l’homme de 85 ans. “J’ai fait un vol parabolique et j’ai vécu cinq minutes d’apesanteur, alors que William n’a vécu que trois minutes. J’ai donc passé plus de temps en apesanteur que lui.”

Malgré la comparaison, Takei n’a pas tardé à préciser qu’il n’y avait pas de ressentiment persistant entre les deux acteurs.

“Oh, il n’y a pas d’animosité… Dans ‘Star Trek’, j’ai eu la chance d’avoir des amis merveilleux et pour la vie, et nous avons tous apprécié la compagnie de l’autre… à l’exception de la prima donna”, a-t-il dit franchement.

Un représentant de Shatner n’a pas répondu à la demande immédiate de commentaires de Fox News Digital.

Les deux hommes n’ont pas hésité à partager leur mépris l’un pour l’autre.

Avec Nichelle Nichols et Leonard Nimoy, Takei et Shatner ont joué dans la série télévisée originale “Star Trek” de 1966 à 1969. Ils sont également apparus tous les deux dans plusieurs films de la franchise.

“Disons simplement qu’il n’est pas le gars avec qui il est le plus facile de travailler et je ne sauterais pas sur une autre occasion”, a déclaré Takei à propos de Shatner, 91 ans. “C’est un sentiment universel, bien que les autres aient un meilleur sens de la retenue et de la discrétion. Je crois d’être honnête et franc”, a-t-il ajouté.

Compte tenu de l’immense succès de “Star Trek”, Takei dit qu’il voit régulièrement Shatner et que les choses sont cordiales.

“Nous nous rencontrons tout le temps”, a expliqué Takei. “Nous faisons des conventions Star Trek. Nous nous croisons et je dis ‘Salut Bill’ et il dit ‘Salut George’ et nous continuons à marcher.”

Dans une interview avec le Guardian en novembre, Takei a qualifié Shatner de “vieil homme acariâtre”.

“Je vais le laisser à lui-même… Je ne vais pas jouer son jeu”, a-t-il ajouté en réponse à Shatner qui l’a qualifié d'”amer”.